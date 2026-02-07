Extitular iraní: EEUU retorna al diálogo ante unidad de nuestro pueblo

Un exministro iraní ha afirmado que la nación no se rendirá ante amenazas militares de EE.UU., debido a sinergia y confianza del pueblo con Fuerzas Armadas de Irán.

El exministro del Interior y de Inteligencia y actual presidente del Centro de Documentación de la Revolución Islámica de Irán, Mostafa Purmohamadi, ha afirmado este sábado en declaraciones al medio Al Mayadeen que las amenazas estadounidenses, la movilización militar y la guerra psicológica no lograrán intimidar a los iraníes.

“Lo que llevó a Estados Unidos a regresar una vez más a la mesa de negociaciones, tras la guerra de doce días, fue la unidad del pueblo y de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”, ha indicado, refiriéndose al acompañamiento del pueblo iraní durante la agresión israelí-estadounidense de junio pasado.

Al declarar que los enemigos “no han conseguido doblegar al pueblo”, ha subrayado que “Irán no se rendirá, pese a los escenarios fabricados en su contra”.

En cuanto a los disturbios provocados por grupos terroristas en el país, ha señalado que Estados Unidos e Israel entrenaron y respaldaron a los responsables de los mismos, y ha afirmado que Teherán dispone de documentos y pruebas en relación con los actos de sabotaje y violencia armada.

Señalando que Washington había empleado todo lo que estaba a su alcance para intensificar la situación interna en el país, ha declarado que “no solo el pueblo iraní no se rindió, sino que el pueblo y las Fuerzas Armadas de Irán se unieron y se plantaron frente a ellos con firmeza y determinación”.

A finales de diciembre, la violencia de los grupos terroristas provocó graves daños a la propiedad pública y privada, con una destrucción generalizada de comercios, instituciones gubernamentales e instalaciones de servicios públicos, y la muerte o heridas de miles de personas, incluidos civiles y fuerzas del orden.

Ante ello, las fuerzas policiales y de seguridad iraníes han ampliado sus medidas en todo el país y realizado operativos para dar con los agresores e instigadores de los disturbios y, de hecho, han arrestado a varios cabecillas y confiscado una serie de armas.

arz/ctl