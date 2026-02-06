Omán califica de “muy serias” conversaciones indirectas entre Irán y EEUU

El canciller omaní ha considerado los diálogos indirectos Teherán-Washington como “muy serios”, señalado que ambas partes tienen la intención de reunirse de nuevo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Al-Busaidi, ha declarado este viernes en su cuenta de X que las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos fueron “muy serias” y útiles para clarificar los puntos de vista iraní y estadounidense, y ha agregado que las partes tienen como objetivo reunirse de nuevo.

“Tenemos como objetivo reunirnos de nuevo en su debido momento, considerando cuidadosamente los resultados en Teherán y Washington”, ha añadido.

Durante sus declaraciones después de la reunión en Mascate, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, calificó la última ronda de conversaciones de un “buen comienzo” y señaló que el proceso podría seguir.

En un comunicado emitido esta misma jornada, la ONU puso su esperanza en que los diálogos Teherán-Washington ayuden a “reducir las tensiones regionales y prevenir una crisis más amplia”.

“El secretario general [de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres] ha abogado constantemente por la desescalada y la solución pacífica de las disputas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, destacó el portavoz del titular de la ONU, Stéphane Dujarric.

