Concluye la fase actual de conversaciones nucleares entre Irán y EEUU

La actual fase de las conversaciones nucleares, celebrada este viernes de forma indirecta entre Irán y EE.UU., ha concluido en Omán, según la televisión iraní.

La Organización de Radio y Televisión de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) ha informado que las negociaciones indirectas entre Irán y EE.UU. han finalizado, y el equipo negociador iraní, encabezado por el canciller Abás Araqchi, ha regresado a su residencia.

Más temprano, la corresponsal de la televisión iraní había declarado que las negociaciones podrían prolongarse.

En este proceso, la parte omaní está transmitiendo mensajes entre las delegaciones iraní y estadounidense.

La delegación iraní que participa en las negociaciones con Estados Unidos está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, e integra a sus viceministros político y económico, Mayid Tajt Ravanchi y Hamid Qanbari, respectivamente, así como al portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, junto con otros diplomáticos.

Por su parte, la delegación estadounidense está encabezada por el enviado especial del presidente Donald Trump para Asia Occidental, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno del presidente, quienes lideran los encuentros en representación de Estados Unidos.

Tras la conclusión de las conversaciones, el canciller iraní ha calificado esta ronda como “un buen comienzo” y ha afirmado que ambas partes acordaron continuar diálogos, pero esto dependerá de la otra parte y, por supuesto, de las decisiones que se tomen en Teherán.

Araqchi ha puesto de relieve que el tema de las negociaciones es “únicamente nuclear”, recalcando que Irán no dialoga con Estados Unidos sobre ningún otro asunto. “Las conversaciones nucleares y la resolución de los temas principales deben desarrollarse en un ambiente tranquilo, sin tensiones ni amenazas”, ha apostillado.

Según informes de medios iraníes, las pláticas abordan solamente temas nucleares y el levantamiento de las sanciones contra la nación iraní, pese a insistencia de Washington en incluir el tema de los misiles convencionales y la influencia regional de Irán.

Los diálogos se realizan tras semanas de la incesante retórica bélica de la Administración Donald Trump, que amenazó con una intervención militar en Irán si éste no negociaba un nuevo acuerdo nuclear.

La República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas y presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

