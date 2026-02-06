En fotos: Manifestantes en Filipinas apoyan a Palestina y Venezuela

En Manila, manifestantes marcharon frente a la embajada de EE.UU. en el Día Global de Acción para expresar solidaridad con Palestina y Venezuela.

Manifestantes marchan hacia la embajada de Estados Unidos para mostrar su solidaridad con los pueblos de Palestina y Venezuela, en Manila, Filipinas, el 6 de febrero de 2026.

En el Día Global de Acción, los grupos condenan a la administración Donald Trump por su intervención militar en Venezuela y la agresión en Palestina, marchando hasta la embajada de EE.UU., portando pancartas y coreando consignas como “Detengan la máquina de guerra de EE.UU.”, “Palestina libre” y “Muerte al imperialismo”.

Fuente: Getty Image

yzl