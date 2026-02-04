Teherán resplandece en aniversario del natalicio del Imam Mahdi (P)

El Imam Mahdi goza de una veneración excepcional entre los fieles chiíes, quienes creen en su inminente retorno a la Tierra por decreto divino. Según esta creencia, su reaparición dará inicio a una era de paz, erradicando la injusticia, la discriminación y todas las formas de mal en el mundo.
En Irán, las festividades se desarrollaron con elaboradas decoraciones e iluminaciones que adornaron calles y mezquitas. Los devotos se reunieron en recintos religiosos de todo el país para conmemorar esta auspiciosa ocasión.
