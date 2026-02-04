Teherán resplandece en aniversario del natalicio del Imam Mahdi (P)

En víspera del aniversario del nacimiento del duodécimo Imam de los musulmanes chiíes, el Imam Mahdi (Que Dios acelere su llegada), el pueblo de Teherán ha adornado las calles de la ciudad.

El Imam Mahdi goza de una veneración excepcional entre los fieles chiíes, quienes creen en su inminente retorno a la Tierra por decreto divino. Según esta creencia, su reaparición dará inicio a una era de paz, erradicando la injusticia, la discriminación y todas las formas de mal en el mundo.

En Irán, las festividades se desarrollaron con elaboradas decoraciones e iluminaciones que adornaron calles y mezquitas. Los devotos se reunieron en recintos religiosos de todo el país para conmemorar esta auspiciosa ocasión.

Fuente: FarsNews

Fuente: FarsNews

Fuente: FarsNews

Fuente: FarsNews

Fuente: FarsNews

Fuente: FarsNews

Fuente: FarsNews

hhd/rba