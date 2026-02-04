Irán advierte: Occidente afrontará secuelas por declarar terrorista al CGRI

Irán ha advertido que los países occidentales sufrirán consecuencias por designar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como organización terrorista.

“Estos países que toman este tipo de acciones contra nuestro sistema deben rendir cuentas y pagarán el precio”, ha destacado este miércoles el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Jatib, durante su intervención con motivo del 47.º aniversario de la Revolución Islámica.

Asimismo, ha afirmado que los países europeos que han servido como refugio para grupos terroristas han optado por incluir en la lista negra al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), al que ha calificado como una de las “fuerzas más eficaces del mundo en la lucha contra el terrorismo”.

“La autoridad, el orgullo, la perseverancia, la yihad y el coraje de Irán han sido posibles gracias a la presencia constante del pueblo en el escenario, mientras que Occidente no deja de aumentar su propia vulnerabilidad con estas acciones hostiles”, ha apostillado.

Al aludir a la participación del pueblo iraní en las recientes manifestaciones contra los disturbios terroristas respaldados desde el exterior, ha augurado que la nación iraní continuará reafirmando su solidaridad y, en última instancia, celebrará la victoria frente a las amenazas y presiones externas.

La semana pasada, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) aprpbaron incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán en la lista de las denominadas organizaciones terroristas del bloque político y económico de 27 miembros.

Ante esta coyuntura, Teherán ha rechazado la medida y ha hecho hincapié en la contribución decisiva del CGRI en la derrota del terrorismo en la región.

msr/rba