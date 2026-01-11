Pezeshkian: Enemigos utilizan a terroristas entrenados para provocar disturbios

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado que el enemigo ha recurrido a terroristas entrenados para intensificar los disturbios en el país persa.

“El enemigo ha introducido en el país a terroristas entrenados; los alborotadores y provocadores del caos no son el pueblo que protesta” por reclamos económicos, ha declarado el mandatario iraní en una entrevista televisada este domingo.

El presidente de Irán ha subrayado que la tarea del gobierno es resolver los problemas y aliviar las preocupaciones de la gente, así como no permitir que los alborotadores perturben la tranquilidad del país. “Escuchamos las demandas de los manifestantes y nos esforzamos plenamente para resolver sus problemas”, ha dicho.

De hecho, en referencia a las protestas de los últimos días por el deterioro económico, el mandatario ha precisado que personalmente ha encargado al ministro del Interior y al ministro de Industria, Minas y Comercio que celebren reuniones con los comerciantes y tenderos que protestan, escuchen sus preocupaciones, de modo que alcancen un consenso al respecto.

Conforme a Pezeshkian, los enemigos del pueblo de Irán intentaron llevar al país al caos durante la guerra israelo-estadounidense de junio pasado, mientras que “hoy buscan intensificar los disturbios e intervenir; para lo cual, han entrenado a grupos dentro y fuera del país, han introducido en el país a grupos terroristas desde el exterior, queman mezquitas, matan a la querida gente de nuestro país con armas; a un grupo los ametrallaron, incendiaron y hasta degollaron”, ha detallado.

Quienes realizan estos actos —ha aseverado el presidente— no son gente común, no son gente de este país; si alguien perteneciera a este país, no tendría tal comportamiento, ha acentuado Pezeshkian y ha recalcado que “si el pueblo protesta, escuchamos su protesta y buscamos resolver sus problemas”.

En otra parte de sus declaraciones, el jefe del Gobierno iraní ha pedido a las familias que cuiden de sus jóvenes. “Solicito a las familias que no permitan que sus jóvenes sean engañados por los alborotadores y terroristas; ellos pueden protestar, y nosotros también escuchamos sus demandas y, sin duda, buscaremos resolver sus preocupaciones”, ha prometido.

Desde el 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

