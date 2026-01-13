Israel ordena demoler último campo de fútbol de refugiados en Cisjordania

Israel ordenó la demolición del último campo de fútbol en un hacinado campamento de refugiados en Cisjordania, bajo el pretexto de que fue construido “ilegalmente”.

Mohammad Abu Srour, administrador del Centro Juvenil Aida, en el norte de la ciudad cisjordana de Beit Lahm (Belén), que gestiona el campo, afirmó que el ejército israelí les dio siete días para demolerlo.

El ejército del régimen suele ordenar a los palestinos que realicen las demoliciones por sí mismos. Si no actúan, el propio ejército interviene para destruir la estructura.

El ejército del régimen emitió la orden de demolición del campo de fútbol el 31 de diciembre, alegando que fue construido de manera ilegal en un área junto al muro de hormigón que Israel construyó en Cisjordania.

“Si demuelen el campo, destruiremos nuestros sueños y nuestro futuro. No podemos jugar en ningún otro lugar que no sea este; el campo no tiene espacios”, dijo Rital Sarhan, de 13 años, quien juega en un equipo de fútbol femenino en el campo de refugiados de Aida, cerca de Belén.

Las demoliciones han provocado críticas generalizadas a nivel internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) ha condenado en varias resoluciones las actividades de asentamientos de Israel.

Sin embargo, a principios de este mes, el régimen de Tel Aviv aprobó la construcción de 126 nuevas unidades de asentamientos ilegales en la zona norte de Cisjordania, desafiando la condena internacional por la expansión de asentamientos y la apropiación de tierras en los territorios palestinos ocupados.

Esta expansión pone de relieve una estrategia deliberada de Israel destinada a acelerar el desarrollo de asentamientos, eludiendo los obstáculos de aprobación de seguridad y civiles y simplificando los procesos de construcción ilegal.

Más de 700 000 israelíes viven en más de 230 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación israelí de Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén) en 1967.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), las políticas de ocupación israelí han provocado el desplazamiento forzado de casi 32 000 palestinos en Cisjordania durante 2025, tras la evacuación de campamentos como Yenín, Tulkarem y Nur Shams.

