Funeral de mártires del Irán islámico será en Teherán este miércoles

El miércoles a las 14.00 h tendrá lugar frente a la Universidad de Teherán la ceremonia fúnebre de los mártires, caídos durante los disturbios recientes en Irán.

El Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica ha cursado este martes la invitación al gran pueblo de Irán a participar el día 24 de dey del calendario persa (14 de enero) a las dos de la tarde en la ceremonia fúnebre de los mártires y damnificados de los crímenes de los elementos sionistas-estadounidenses.

En el texto de la invitación se destaca que “la épica y deslumbrante presencia de millones de amantes y admiradores del Irán islámico el 12 de enero marcó otro día de Alá en la gloriosa historia de la patria islámica”.

Pone de relieve que el sacrificio y el martirio de los honorables hijos de Irán, en diversos rangos y grupos, al enfrentarse a “la malvada conducta de los mercenarios estadounidenses-sionistas del Daesh”, frustró el siniestro plan de Washington y Tel Aviv contra el Sistema islámico elegido por el pueblo iraní.

Por tanto —agrega la invitación— “para conmemorar y honrar la valentía de los hijos del Irán islámico, quienes hicieron de sus pechos el blanco de las balas y flechas malignas de los malvados, nos reuniremos una vez más en una magnífica asamblea y lloraremos ante los cuerpos puros de los mártires que defendieron la santidad del Irán islámico”.

Conforme al mensaje del Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica, la presencia entusiasta de los iraníes en dicha ceremonia luctuosa, además de honrar la valentía de los mártires que defendieron la santidad del Irán islámico, demostrará su perenne compromiso con los ideales de la Revolución Islámica y su firme determinación de defender y resistir ante los enemigos del país, especialmente los criminales Estados Unidos y el sionismo internacional.

El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, recalcó que el gran pueblo iraní con su presencia en las calles el día lunes “ha mostrado su fuerza, su determinación y su identidad frente a los enemigos”.

Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante los disturbios del jueves y el viernes. El Gobierno de Irán ha anunciado tres días de luto nacional en honor a los mártires de la “lucha de resistencia nacional de iraníes frente a EE.UU. y el régimen sionista”.

Desde el 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

ncl