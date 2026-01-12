Líder de Irán: Pueblo creó “día histórico” y desbarató complots extranjeros

El Líder de Irán elogia presencia masiva del pueblo iraní en las manifestaciones celebradas por todo el país contra la violencia de grupos armados y terroristas.

“¡Gran nación iraní! Hoy, han hecho una gran obra y han creado un día histórico. Estas masivas concentraciones, llenas de firme determinación, han desbaratado los planes de los enemigos extranjeros que iban a ser ejecutados por los mercenarios internos”, ha destacado el mansaje emitido por el portal del Líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

El Líder de Irán ha recalcado que el gran pueblo iraní con su presencia en las calles “ha mostrado su fuerza, su determinación y su identidad frente a los enemigos”.

El ayatolá Jamenei también ha advertido a los políticos de Estados Unidos, que “deben dejar de engañar y no confiar en los traidores mercenarios”.

Ha subrayado que el pueblo iraní es “fuerte y poderoso”, conoce a su enemigo, y “siempre está presente en el escenario”.

En la misma jornada, millones de personas, congregadas en las principales plazas de diversas ciudades de Irán, han respondido a la convocatoria del Gobierno para movilizarse por la “unidad nacional y el respeto por la paz”.

El 28 de diciembre, comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Aunque las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, lo que ha provocado la muerte de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos en la infraestructura pública y privada.

En este contexto, el Gobierno de Irán ha anunciado tres días de luto nacional en honor a los mártires de la “lucha de resistencia nacional de los iraníes frente a EE.UU. y el régimen sionista”.

