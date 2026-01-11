“Red organizada” llevó a cabo ataques similares a los de Daesh en Irán

Un alto funcionario iraní ha denunciado que una “red organizada” llevó a cabo ataques similares a los del grupo terrorista Daesh en ciudades iraníes.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, ha declarado este domingo en una entrevista con la agencia de noticias Tasnim que una “red destructiva y organizada” se infiltró en los recientes disturbios y llevó a cabo actos violentos en las ciudades iraníes que recuerdan las tácticas utilizadas por los terroristas de Daesh.

Lariyani ha puesto de manifiesto que los violentos disturbios de los últimos días deben ser claramente diferenciados de las protestas legítimas por las dificultades económicas.

Al señalar que la frustración pública por la inflación y la inestabilidad de la moneda era “totalmente comprensible”, el funcionario iraní ha recalcado que el gobierno tiene la obligación de abordar esas preocupaciones, incluida la estabilización del mercado cambiario, una demanda que ha descrito como “justa” tanto para los comerciantes como para los ciudadanos comunes.

Sin embargo, el alto cargo iraní ha advertido que un grupo separado había aprovechado las manifestaciones para cometer “actos extremadamente violentos y criminales”, incluidos asesinatos e incendios que comparó con las tácticas empleadas por organizaciones terroristas como Daesh.

“Quien protesta por los problemas económicos nunca cometería tales actos”, ha precisado el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.

Lariyani ha expresado su pesar por las bajas entre las fuerzas policiales, indicando que un número significativo había resultado herido y algunos muertos. Asimismo, tras indicar que varios civiles también fueron muertos o heridos, el funcionario iraní ha puesto de relieve que las autoridades deben determinar qué grupos apoyaron a los responsables de la violencia.

Asimismo, tras advertir que la inseguridad y la destrucción solo empeorarían los problemas económicos del país, el político iraní ha repudiado que los ataques a los centros económicos, sitios públicos y religiosos, autobuses e infraestructura municipal, todos financiados por los contribuyentes, dañan directamente al público.

“La inseguridad conduce al estancamiento económico, y tales acciones no son el camino para resolver los problemas económicos”, ha agregado.

Lariyani ha anotado que el poder judicial debe actuar de manera decidida contra aquellos involucrados en asesinatos, disturbios y destrucción de propiedad pública, señalando que el jefe del Poder Judicial ya había mostrado una postura firme hacia los perpetradores.

Tasnim informó anteriormente que 109 agentes de seguridad habían sido asesinados en los disturbios en todo el país.

En una entrevista televisada dirigida a la nación iraní, el presidente Masud Pezeshkian abordó los planes económicos de su gobierno para hacer frente a las “demandas del pueblo”.

Dijo que el gobierno estaba allí para escuchar las quejas legítimas del público, pero señaló que existía una diferencia entre protestar y participar en disturbios violentos.

Pezeshkian advirtió que Estados Unidos e Israel estaban liderando la violencia, ya que buscan “sembrar caos y desorden”.

Hizo un llamado a los ciudadanos iraníes para que se distanciaran de los “alborotadores y terroristas”, que matan a personas e incendian propiedades públicas y privadas.

