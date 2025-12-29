Preparación militar de Irán en su punto más alto tras la guerra de 12 días

Irán ha fortalecido su preparación militar tras la guerra de 12 días contra Israel, adaptándose, reconstruyendo y expandiendo sus capacidades frente a nuevas amenazas.

Por: Mohammad Molaei *

En las primeras horas del 13 de junio de 2024, los residentes de Teherán despertaron al sonido de múltiples explosiones, marcando la fase inicial de una agresión militar israelí respaldada por Estados Unidos, dirigida explícitamente a degradar, si no eliminar, la capacidad de Irán para existir como un Estado soberano.

Mientras que la cobertura mediática internacional se centró principalmente en los asesinatos selectivos israelíes de altos funcionarios militares iraníes, científicos nucleares y sus familiares, y los ataques ilegales a instalaciones nucleares bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), estas acciones representaron solo una dimensión de una campaña militar más amplia.

El objetivo central de la agresión israelí ilegal e injustificada era la erosión irreversible de la capacidad defensiva y la infraestructura militar-industrial de Irán, con el fin declarado de neutralizar permanentemente la capacidad de Teherán para responder a cualquier agresión extranjera.

Casi seis meses después de la guerra contra el pueblo iraní, el resultado es cada vez más claro.

Este objetivo ha fracasado en gran medida. En lugar de colapsar, Irán se ha adaptado al entorno de amenazas, ha absorbido pérdidas y ha actuado rápidamente para reconstruir, reestructurar y, en varias áreas clave, expandir sus capacidades militares.

El presidente Masud Pezeshkian lo confirmó en su reciente entrevista con el medio Khamenei.ir, y el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, también lo ha señalado en varias ocasiones.

El as jugado

Es fundamental entender que la agresión israelí fue de naturaleza híbrida. Las células de saboteadores entrenadas por Israel jugaron un papel central en la configuración del campo de batalla antes y durante las campañas de ataques aéreos.

Estos equipos atacaron las instalaciones de radar iraníes y los lanzadores de misiles superficie-aire (SAM) utilizando misiles guiados anti-tanque portátiles (ATGM) y pequeños vehículos aéreos no tripulados (UAV) contrabandeados.

A lo largo de la guerra de 12 días, estas células continuaron acechando las defensas iraníes, principalmente mediante el uso de drones improvisados y ensamblados para saturar las redes de defensa aérea, recopilar inteligencia de objetivos en tiempo real y atacar activos de alto valor seleccionados.

Investigaciones posteriores revelaron que un grupo de ingenuos ciudadanos iraníes y algunos extranjeros fueron reclutados mediante incentivos financieros y entrenados en operaciones con drones y actividades clandestinas en instalaciones secretas en países terceros.

Desde el punto de vista operativo, estas redes de saboteadores constituían un activo israelí finito y de alto valor. Su reclutamiento, entrenamiento, apoyo logístico y las redes de contrabando de armas probablemente tomaron años en establecerse para prepararse para la guerra con Irán.

Sin embargo, durante la guerra, Israel gastó en gran medida este recurso. Las fuerzas de seguridad iraníes desmantelaron numerosas células, arrestaron a operativos y descubrieron casas seguras y talleres de ensamblaje de drones afiliados a las agencias de espionaje israelíes.

Reconstruir una red clandestina tan extensa requeriría un tiempo sustancial, recursos y condiciones de inteligencia favorables, condiciones que ahora están significativamente degradadas tras la curva de aprendizaje de la contrainteligencia de Irán.

En efecto, Israel jugó una de sus cartas más fuertes al principio, logrando impactos tácticos limitados, pero perdiendo una herramienta que será mucho más difícil de emplear a gran escala en cualquier confrontación futura.

Bases de misiles de resiliencia estratégica

Las bases de misiles del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), a menudo denominadas a nivel nacional como “ciudades de misiles”, fueron algunos de los sitios más atacados durante las olas de ataques israelíes.

Las imágenes satelitales publicadas tras la guerra mostraron daños visibles en la infraestructura superficial de varias instalaciones, alimentando las afirmaciones de que la fuerza de misiles de Irán había sido diezmada.

Estas afirmaciones colapsan bajo un análisis más detallado. La arquitectura de las bases de misiles iraníes está deliberadamente diseñada para ser engañosa. Los edificios administrativos, viviendas y otras instalaciones auxiliares suelen estar ubicados por encima del suelo, mientras que los activos verdaderamente críticos, como los almacenes de misiles, reservas de combustible, lanzadores e incluso, en complejos más grandes, las líneas de producción y ensamblaje, están enterrados profundamente en las vastas cadenas montañosas iraníes.

A diferencia de instalaciones como Natanz y Fordo, cuyas secciones reforzadas se extienden decenas de metros bajo tierra, las secciones clave de las ciudades de misiles de Irán suelen estar ubicadas a cientos de metros bajo rocas sólidas, superando el kilómetro de profundidad en ciertas regiones.

A tales profundidades, incluso las municiones convencionales más poderosas para penetrar búnkeres, incluidos los MOP (Massive Ordnance Penetrator) de Estados Unidos, son ineficaces, y en algunas configuraciones, las instalaciones probablemente sobrevivirían incluso a ataques nucleares tácticos de bajo rendimiento.

En consecuencia, los ataques israelíes se centraron principalmente en las entradas de las bases. Si bien tales ataques pueden causar interrupciones temporales, generalmente retrasan los lanzamientos de misiles por horas en lugar de días.

Como resultado, a pesar de la extensa propaganda en contrario, la agresión israelí no tuvo un impacto significativo en la producción subterránea de misiles o en las capacidades de lanzamiento de Irán. El principal instrumento ofensivo de Irán, la fuerza de misiles balísticos tierra-tierra, permaneció esencialmente intacto y operativo.

Estado del arsenal iraní

Con ciertas excepciones, el inventario de misiles balísticos de Irán se divide en dos amplias categorías. La primera consiste en sistemas de combustible líquido más antiguos, muchos de los cuales son derivados iraníes altamente mejorados del diseño original de los Scud.

La segunda categoría, y cada vez más dominante, comprende misiles de combustible sólido completamente autóctonos, comúnmente conocidos como la familia Fateh, cuyas versiones más recientes tienen alcances suficientes para golpear territorio israelí.

A lo largo de la última década, la producción de misiles iraníes ha ido cambiando progresivamente hacia estos sistemas de combustible sólido debido a su mejor disponibilidad, capacidad de supervivencia y flexibilidad de lanzamiento.

Las operaciones Verdadera Promesa 1 y Verdadera Promesa 2 subrayaron una realidad crítica: los sistemas de defensa de misiles israelíes y estadounidenses, tanto terrestres como marítimos, enfrentan serias dificultades para interceptar los misiles más recientes de combustible sólido de Irán, incluidos los miembros de la familia Jeybar Shekan.

Cabe destacar que la mayoría de los ataques iraníes durante la guerra de 12 días dependieron de misiles de combustible líquido más antiguos como el Emad y el Qadr, sistemas que son más fáciles de detectar e interceptar.

Las bases de misiles que albergan las armas de combustible sólido más avanzadas de Irán, en provincias occidentales como Azerbaiyán Oriental, Kermanshah, Lorestan y Juzestán, jugaron un papel deliberadamente secundario.

Estos sistemas más avanzados se emplearon selectivamente contra objetivos de alto valor, siendo el ataque exitoso a la refinería Bazan en Haifa ocupada uno de los más destacados. Incluso los videos liberados por Israel de los ataques a los lanzadores mostraron plataformas de misiles de combustible líquido de legado, lo que indica que cualquier daño potencial fue absorbido por los sistemas más antiguos y más expansibles.

Varios factores probablemente moldearon esta toma de decisiones iraní. En primer lugar, Teherán concentró los lanzamientos de represalia en el centro de Irán para reducir la vulnerabilidad de los activos de lanzamiento a los ataques aéreos israelíes.

En segundo lugar, los estrategas militares iraníes se prepararon para la posibilidad de una confrontación prolongada y de múltiples frentes, por lo que conservaron sus sistemas más capaces y probados en combate para etapas posteriores de la escalada.

Aunque las hostilidades activas terminaron antes de lo anticipado, el resultado es claro: las capacidades de misiles más potentes de Irán permanecen en gran parte sin utilizar y sus reservas estratégicas se mantienen intactas.

Además, varios otros sistemas de armas iraníes, incluidos misiles de crucero lanzados desde tierra, la munición de merodeo a propulsión a chorro Shahed-238 y una amplia gama de misiles anti-barco, no se emplearon en absoluto. Por lo tanto, incluso antes de la reposición posterior a la guerra, Irán mantuvo suficiente capacidad para sostener presión militar a largo plazo en múltiples frentes.

Intensificación de la producción y cadenas de suministro resistentes a sanciones

La guerra informativa israelí hizo hincapié en las afirmaciones de que las capacidades de producción de misiles y fabricación de combustible de Irán habían sido destruidas o gravemente dañadas.

Afirmaciones similares fueron hechas incluso antes de la guerra de 12 días, tras intercambios limitados previos entre Irán y el régimen israelí. A pesar de estas primeras afirmaciones, los informes posteriores de los medios occidentales e israelíes y de fuentes de inteligencia cuentan una historia diferente.

Admisiones recientes sugieren que las primeras afirmaciones israelíes realizadas a mediados de 2025 fueron excesivamente optimistas respecto al daño infligido al complejo militar-industrial de Irán.

Las afirmaciones de que todos los mezcladores planetarios de combustible crítico, equipos altamente especializados sujetos a estrictos controles de exportación, habían sido destruidos, ahora parecen exageradas.

Las pruebas sugieren que Irán nunca detuvo la producción de combustible y, o bien poseía repuestos, la capacidad de producir este equipo localmente, o logró eludir las sanciones para reemplazar la maquinaria dañada, posiblemente con ayuda extranjera.

Además, los informes de finales de 2025 apuntan a robustas cadenas de suministro extranjeras, con China emergiendo como un proveedor principal de materiales clave. El seguimiento de fuentes abiertas ha identificado múltiples envíos de perclorato de sodio desde China llegando a puertos iraníes desde septiembre de 2025.

Esta cantidad es suficiente para fabricar propelente para miles de misiles, lo que indicaría que la industria militar iraní no solo se ha recuperado, sino que ha incrementado la producción a un ritmo significativo. Además, recientemente, Estados Unidos ha sancionado a varias entidades chinas y de Hong Kong por ayudar a Irán a nacionalizar la producción de fibra de carbono, que se utiliza para fabricar componentes de misiles más ligeros y resistentes al calor.

Esto esencialmente significa que Irán ha integrado su sólida industria de defensa con cadenas de suministro robustas y resistentes a las sanciones de socios extranjeros amigos, no solo para reponer su arsenal, sino para garantizar que pueda superar cualquier sistema de defensa sofisticado y mantener cualquier guerra a gran escala en múltiples frentes en el futuro.

Reestructuración militar

La guerra de 12 días sirvió como un laboratorio de alto riesgo, exponiendo ciertas vulnerabilidades mientras validaba otras tácticas ofensivas. La reciente reestructuración del mando militar iraní y la experiencia del conflicto directo con Israel y Estados Unidos han proporcionado a Teherán un plano probado bajo estrés para su futura estrategia defensiva.

El reajuste a finales de 2025, que incluyó la creación de un nuevo Consejo de Defensa y el reemplazo de dirigentes de alto nivel, fue diseñado para resolver algunos problemas.

El recién establecido Consejo de Defensa, bajo el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, presidido por Ali Lariyani, centraliza las políticas defensivas, permitiendo la ejecución rápida de órdenes sin demoras burocráticas.

Además, nuevos comandantes más jóvenes han sido promovidos a posiciones clave. Este cambio ha introducido un potencial de planificación operativa más creativa e impredecible en las diferentes ramas del ejército iraní.

Adaptación doctrinal

La confrontación directa con el sistema de defensa aérea anti-balístico integrado más avanzado del mundo, que comprende Arrow, THAAD, Aegis y Honda de David, ha alterado fundamentalmente la doctrina iraní. Irán ha aprendido que las intercepciones a gran altura pueden ser abrumadas.

Al utilizar variantes más antiguas y baratas de misiles de combustible líquido como señuelos dedicados, Irán obligó a Israel y a Estados Unidos a gastar interceptores multimillonarios en objetivos de bajo valor. Esta relación entre la capacidad de producción de interceptores y el costo de los objetivos es ahora una piedra angular de la doctrina iraní.

La guerra demostró que los sistemas anti-balísticos, como los activos navales de Estados Unidos (sistema Aegis con interceptores SM-3) y las baterías terrestres (THAAD estadounidense y Arrow israelí), pueden ser saturados. Estos sistemas enfrentan limitados almacenes de interceptores y tienen un retraso en la recarga, lo que permitió a Irán aprovechar estas ventanas de recarga y las tasas de agotamiento de los interceptores estadounidenses en la región.

Irán se adaptó a estas debilidades lanzando oleadas escalonadas, compuestas por una primera oleada para activar las defensas y una segunda oleada de saturación cronometrada para golpear exactamente cuando los almacenes de interceptores en baterías específicas estaban bajos.

Al rastrear cómo algunos de sus misiles fueron interceptados, los expertos iraníes han recopilado datos sobre las frecuencias de búsqueda y seguimiento y las trayectorias de los interceptores de los sistemas de defensa, desarrollando tácticas con mayores probabilidades de derrotar las defensas israelíes y estadounidenses.

Al mismo tiempo, la guerra reveló vulnerabilidades en la protección de las operaciones de lanzamiento de misiles cuando la cobertura de radar es degradada por guerra electrónica o ataques cinéticos.

Esta realización aceleró los esfuerzos para establecer defensas aéreas en capas, anidadas alrededor de las ciudades de misiles, asegurando la capacidad de lanzamiento masivo sostenido incluso bajo una intensa presión aérea.

De las pérdidas en el campo de batalla a la ventaja estratégica

Las secuelas de la guerra de 12 días ilustran una realidad central que a menudo se ignora en los relatos occidentales e israelíes: Irán ha tratado la guerra como un ciclo acelerado de aprendizaje.

Las pérdidas tácticas, los daños en infraestructuras y las vulnerabilidades expuestas han sido sistemáticamente convertidas en conocimiento institucional, refinamiento doctrinal y adaptación industrial.

En lugar de degradar el poder iraní, la agresión ilegal e injustificada de Israel ha obligado a Teherán a someter sus sistemas a pruebas de estrés en condiciones de combate reales contra las tecnologías occidentales más avanzadas disponibles.

El resultado es una fuerza de misiles más resistente, una industria de defensa más integrada y resistente a sanciones, un aparato de mando reestructurado y una doctrina explícitamente optimizada para agotar y abrumar las redes de defensa de misiles de alto costo.

Mirando hacia el futuro, este esfuerzo de reconstrucción tiene profundas implicaciones para futuras confrontaciones. Irán ahora entra en cualquier posible escalada con mayor confianza en su capacidad para sobrevivir a los ataques iniciales, sostener campañas de misiles prolongadas e imponer costos asimétricos, tanto económicos como militares, a sus adversarios.

En este sentido, la guerra de 12 días podría ser recordada menos como una demostración de fuerza israelí y más como la guerra que endureció la postura militar de Irán para cualquier guerra futura.

* Mohammad Molaei es un analista de asuntos militares con sede en Teherán.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV