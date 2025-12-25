Haaretz: Un desastre estratégico espera a Israel en otra guerra con Irán

El diario israelí Haaretz ha asegurado que un nuevo conflicto con Irán podría desencadenar consecuencias graves e inéditas para la seguridad de Israel.

En un artículo publicado por Haaretz, el general israelí Itzhak Brik señaló que Israel corrió un gran riesgo al lanzar un ataque directo dentro de territorio iraní, afirmando que la respuesta iraní durante la guerra de 12 días reveló riesgos estratégicos significativos.

Brik subrayó que Irán lanzó cientos de misiles balísticos contra Israel, apuntando principalmente a bases militares y objetivos estratégicos.

El general agregó docenas de misiles iraníes alcanzaron objetivos estratégicos, causando daños considerables, reiterando que dirigir estos misiles hacia el área metropolitana de Tel Aviv habría sido suficiente para causar una catástrofe a gran escala.

Al señalar que las reservas de misiles interceptores de Israel y de Estados Unidos “se han reducido de manera significativa”, confirmó que Washington informó a Tel Aviv de su “incapacidad” para suministrar las mismas cantidades de misiles en cualquier enfrentamiento futuro, lo que incrementa la vulnerabilidad del frente interno israelí.

Además, advirtió que Irán posee una elevada capacidad de recuperación y podría alcanzar una producción aproximada de “tres mil” misiles balísticos al mes.

Asimismo, enfatizó que cualquier nuevo ataque israelí probablemente sería respondido por Irán con ataques dirigidos esta vez contra centros poblacionales, en particular la región de Gush Dan, la mayor área metropolitana de Israel que incluye Tel Aviv y alberga cerca del 70 % de la población israelí y el 80 % de sus centros económicos.

El pasado noviembre, un diario estadounidense auguró que si Israel intentara nuevamente atacar a Irán, la respuesta de Teherán sería mucho más contundente, lanzando 2000 misiles simultáneamente.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio cuando Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

