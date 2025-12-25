HAMAS rechaza plan de EEUU y condena ocupación israelí en Gaza - Noticiero 21:30

HAMAS repudia proyecto de EEUU e Israel sobre Gaza. Irán critica la diplomacia basada en ataques y exige diálogo respetuoso.

1- Países de América Latina critican la estrategia de seguridad de Estados Unidos para la región. Denuncian bloqueos navales y despliegues militares en el Caribe como violaciones a la Carta de las Naciones Unidas.

2- El canciller de Irán critica la postura de Estados Unidos ante las conversaciones relacionadas con el programa nuclear del país persa. Asegura que lo que se intenta es imponer y no negociar.

3- El movimiento palestino HAMAS califica de inaceptable el desarme de la Resistencia, y asegura que Israel no podrá arrebatarles las armas, incluso si el conflicto dura cien años.

frr/tmv