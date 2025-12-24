Nasry Asfura es declarado presidente electo de Honduras

El Consejo Electoral de Honduras ha declarado finalmente a Nasry Asfura presidente electo para el periodo 2026-2030, tras un polémico escrutinio que duró semanas.

Tras casi tres semanas de espera desde las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha proclamado oficialmente este miércoles a Nasry “Tito” Asfura, candidato de derecha del Partido Nacional, como ganador de la contienda presidencial para el período 2026-2030.

Asfura, quien ha recibido el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, obtuvo aproximadamente 1 481 517 votos, equivalentes al 40,26 %, según los datos del CNE con el 99,93 % de las actas escrutadas, reporta el periódico hondureño La Prensa.

En segundo lugar, con un margen inferior al 1 % de los votos, quedó Salvador Nasralla, del Partido Liberal, al conseguir 1 455 169 sufragios, lo que representa 39,54 %.

En el tercer lugar se ubicó Rixi Moncada, candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), con 706 266 votos (19,19 %).

La declaratoria oficial de los resultados electorales fue realizada por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y el consejero suplente Carlos Cardona, así como Cossette López, representante del Partido Nacional, y con la oposición del tercer consejero principal, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien el martes había advertido sobre un “golpe de Estado electoral” y denunciado la injerencia extranjera en el proceso.

Tras la proclamación, Asfura ha aseverado en sus redes sociales que “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, y ha reconocido “la gran labor” realizada por las consejeras del CNE y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones.

Por su parte, el candidato Salvador Nasralla ha denunciado la misma jornada que hubo una componenda entre autoridades que le permitió a Nasry Asfura ser declarado mandatario electo. Nasralla se refirió a dos videos que publicó previamente en la red social X, en los cuales se mostraron irregularidades en la adjudicación de votos, por lo cual insistió en que hubo “fraude”. “Una prueba la podrán verificar ustedes cuando ambas consejeras que traicionaron al pueblo hondureño viajen fuera de Honduras en las próximas horas”, ha asegurado.

El lento escrutinio de los comicios generó gran incertidumbre en Honduras. Durante este periodo surgieron denuncias de irregularidades. Desde dentro del propio organismo electoral, el consejero Ochoa alertó que se pretendía ejecutar un “golpe” de Estado al proclamar los resultados sin procesar todas las actas, atribuyendo esta situación a la presión estadounidense.

Según Ochoa, “esta elección, una vez más, fue una elección condicionada, controlada y dirigida desde el extranjero. La intervención extranjera en esta elección ha sido la más vulgar y descarada en toda la historia de nuestro país”.

Por su parte, la presidenta Xiomara Castro anunció a principios de diciembre que denunciarán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales el “golpe electoral” que, según ella, se estaría desarrollando en Honduras.

Castro aseguró que “Vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares) y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso, que vamos a denunciarlo”.

El estrecho margen entre los candidatos, sumado a las denuncias de manipulación y la percepción de intervención extranjera, deja a Honduras en una situación de incertidumbre política que seguirá siendo observado de cerca por la comunidad internacional.

Las elecciones presidenciales en Honduras se desarrollaron en un contexto de percepción de presión externa, especialmente desde Estados Unidos. El respaldo de figuras políticas estadounidenses y la atención mediática internacional generaron tensión y controversia, aumentando la polarización entre los candidatos y la incertidumbre sobre la transparencia del proceso, al tiempo que abrió debates sobre la soberanía y autonomía del sistema electoral del país.

