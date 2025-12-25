Nasralla no acepta declaratoria electoral que da como ganador a Asfura

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha rechazado la declaratoria que da como ganador a Nasry Asfura en las elecciones de Honduras.

“No aplicar la ley es una forma de traición. No aceptamos una declaratoria que dé como ganador a un candidato sin respuesta a 10.000 reclamaciones hechas por el Partido Liberal. 10.000 urnas que representan más de dos millones de votos”, ha declarado este miércoles Nasralla, denunciando el anuncio sobre el triunfo de su contrincante en las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras.

Asegurando que la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no refleja la verdad completa del voto ciudadano”, ha dejado claro que “aceptar la estabilidad del país no significa renunciar a la verdad, ni legitimar un proceso que constituye corrupción. Que es por lo cual yo me metí a política”.

Al afirmar que “yo me metí para combatir la corrupción y hoy soy víctima de la corrupción que he venido denunciando desde 2010 hasta el día de hoy”, Nasralla ha manifestado que “el sistema político hondureño no está hecho para que un hombre con manos limpias llegue a la presidencia”.

“No voy a promover confrontación ni violencia, siempre pongo al país por encima de cualquier aspiración personal. Y esta no será la excepción. Obtuvimos más de dos millones de votos. El pueblo votó por el Partido Liberal”, ha anunciado.

En fecha anterior, Nasralla denunció que hubo una componenda entre autoridades que le permitió a Asfura ser declarado mandatario electo. Asimismo, se refirió a dos videos que publicó previamente en X, en los cuales se mostraron irregularidades en la adjudicación de votos, por lo cual insistió en que hubo “fraude”.

Presidente del Congreso de Honduras tacha de “traición a la patria” la victoria de Asfura

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha tachado de “traición a la patria” la decisión de un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de apoyar la declaratoria de Asfura como presidente electo.

“GOLPE DE ESTADO ELECTORAL. TRAICIÓN A LA PATRIA”, ha escrito en su cuenta de red social X, criticando al consejero suplente del CNE, Carlos Cardona, por firmar la declaratoria.

“Cardona usted juró defender la Constitución y las leyes y me confirmó no avalar el fraude del Partido Nacional. Esto es totalmente fuera de ley. Esta declaratoria [no] tiene ningún valor legal”, ha subrayado.

El diputado, electo por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), denunció el martes la “injerencia descarada” de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, en los comicios, en los cuales apoyó públicamente a Asfura.

En un mensaje especial, de casi 15 minutos, Redondo llamó como “profundamente preocupante el silencio” de las misiones observadoras. “Un silencio que no puede entenderse como neutralidad, sino como sumisión política frente al dominio y la presión ejercida por Donald Trump”, afirmó.

De acuerdo con los datos oficiales del CNE, con más del 99,93 % de las actas escrutadas, el aspirante de derecha del Partido Nacional alcanzó aproximadamente 1 481 517 votos, equivalentes a 40,26 %.

En segundo lugar, con un margen inferior al 1 % de los votos, quedó Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Este consiguió 1 455 169 sufragios, lo que representa 39,54 %.

En el tercer lugar se ubicó Rixi Moncada, candidata del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), con 706 266 votos (19,19 %).

La declaratoria oficial de los resultados electorales fue realizada por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y el consejero suplente Carlos Cardona, así como Cossette López, representante del Partido Nacional, y con la oposición del tercer consejero principal, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien el martes había advertido sobre un “golpe de Estado electoral” y denunciado la injerencia extranjera en el proceso.

