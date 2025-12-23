Juez hondureño sentencia la “injerencia extranjera” en presidenciales

Un juez del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras ha condenado la “injerencia extranjera” en las elecciones de noviembre, cuyo resultado aún se desconoce.

En un comunicado emitido este martes, el órgano judicial condena de manera enfática cualquier intento de “injerencia extranjera” en las elecciones presidenciales realizadas en noviembre, subrayando que la soberanía del país debe ser respetada y que los resultados electorales son exclusivamente responsabilidad del pueblo hondureño.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras ha hecho hincapié en que las disputas y controversias electorales deben resolverse “con exclusiva dependencia del marco jurídico existente y sin presiones indebidas”, rechazando así cualquier intento de condicionar el resultado de los comicios a intereses foráneos.

En el pronunciamiento, el juez del TJE Mario Morazán, quien recientemente vio revocado su visado por parte del Gobierno de Estados Unidos en medio de tensiones electorales, ha destacado la necesidad de defender la independencia judicial y la imparcialidad del proceso frente a presiones internas y externas. “La dignidad y la justicia no son negociables”, ha remarcado.

Morazán ha subrayado que “con ocasión de las injurias y amenazas vertidas por actores políticos nacionales y actos de injerencia extranjera (...), es imperativo destacar que los jueces debemos actuar únicamente con sujeción a la Constitución, los Tratados Internacionales y la ley, resistiendo toda interferencia interna o externa”.

El comunicado del tribunal también advierte a la población y a los actores políticos sobre los riesgos de interpretaciones erróneas basadas en declaraciones individuales que no representan la posición oficial del TJE, reafirmando que solo los pronunciamientos aprobados por el pleno de magistrados reflejan la postura institucional.

Esta declaración se produce en un contexto de fuerte tensión política en Honduras, donde el escrutinio de votos ha enfrentado problemas técnicos y disputas sobre la validez de miles de actas, lo que ha retrasado la proclamación de un ganador claro. La situación ha generado acusaciones de interferencia internacional, especialmente por parte de la Administración estadounidense, que ha apoyado a uno de los candidatos en disputa, el nacionalista Nasry Asfura.

El Gobierno de Honduras ha presentado una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que acusa al presidente estadounidense, Donald Trump, de injerencia en las elecciones generales de noviembre.

En medio de este clima de incertidumbre, las autoridades hondureñas han intensificado llamados a garantizar la transparencia y el respeto al proceso electoral, mientras que observadores nacionales e internacionales siguen de cerca los avances en el recuento y las posibles impugnaciones legales.

Las elecciones generales de Honduras se celebraron el 30 de noviembre de 2025, bajo tensión: recuentos especiales y protestas mantienen incierto el resultado. La disputa está entre el nacionalista Nasry Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quien ha denunciado “robo” y “fraude”.

