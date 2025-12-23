Israel viola la tregua en Gaza; mata a tiros a otros dos palestinos

Dos palestinos fueron asesinados a tiros por fuerzas israelíes en el este de Gaza, sumando más víctimas a las continuas violaciones al acuerdo de alto el fuego.

Medios palestinos informaron el lunes que dos personas fueron blanco de un tiroteo abierto por tropas israelíes en el vecindario de Shujaiya, en el este de la Ciudad de Gaza.

Con estos fallecimientos, el número de palestinos muertos en Gaza en las últimas 24 horas asciende a al menos 12, incluidos ocho cuerpos recuperados entre los escombros en diversas áreas del territorio.

Este suceso ocurre en medio de una nueva violación por parte de Israel al acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), que entró en vigor el 10 de octubre.

Desde entonces, las fuerzas israelíes han cometido 875 violaciones del alto el fuego, informó el lunes en un comunicado la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

La nota detalla que las violaciones a la tregua incluyen 265 casos de disparos, 49 incursiones de vehículos militares en áreas residenciales, 421 bombardeos contra ciudadanos y 150 ataques contra instituciones y edificios civiles, así como 45 detenciones ilegales.

Conforme a la Oficina, tales acciones constituyen una clara violación del derecho internacional y un menoscabo deliberado de la esencia de la tregua y de las disposiciones

Mientras tanto, las condiciones humanitarias en la franja siguen siendo crítica; de hecho, el Gobierno de Gaza denuncia que Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria urgente, lo que agrava aún más la crisis que enfrentan los desplazados.

Las estimaciones de las Naciones Unidas indican que alrededor de 1,9 millones de personas, casi el 90 por ciento de la población de Gaza, se ha visto obligada a desplazarse desde el comienzo del conflicto en octubre de 2023. Israel no ha comentado de manera inmediata sobre los últimos informes de muertes o las violaciones al alto el fuego.

411 palestinos han muerto y 1112 han resultado heridos en operaciones israelíes desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, según fuentes oficiales gazatíes en un informe publicado el lunes.

El saldo total de muertos en Gaza desde octubre de 2023 ha ascendido a 70 937 y el de heridos a 171 192.

ayk/ncl/tqi