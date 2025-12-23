Nicaragua respalda a Venezuela frente a amenazas y agresiones de EEUU

Nicaragua expresó su apoyo al pueblo y gobierno de Venezuela ante las recientes amenazas y agresiones que enfrenta la nación suramericana.

En una carta dirigida el lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, reiteraron su solidaridad con Venezuela y su mandatario, Nicolás Maduro, frente a los intentos desestabilizadores del imperialismo y sus aliados.

Condenaron de manera categórica los actos de agresión contra Venezuela, incluidos amenazas, uso de la fuerza, saqueo de recursos naturales y ejecuciones extrajudiciales, y exigieron el cese inmediato de estas acciones, consideradas violaciones a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional.

El Gobierno nicaragüense —subraya la misiva—, pese a los tiempos difíciles, mantiene la convicción de que Venezuela y los pueblos de América Latina superarán estos desafíos, defendiendo su soberanía, independencia y bienestar.

El mensaje concluye reafirmando que el pueblo nicaragüense mantiene intacto su respaldo al derecho de los pueblos a vivir en soberanía, independencia, identidad, dignidad y bienestar, así como su compromiso de defender con valentía, firmeza y honor la vida, la paz y la prosperidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

EE.UU. y Venezuela viven una escalada de tensiones desde el pasado agosto, cuando Washington desplegó sus activos militares y miles de marines en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, so pretexto de ‘combatir el narcotráfico’, al que vincula, sin pruebas a Caracas.

Desde septiembre, EE.UU. también ha llevado a cabo ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, acusando a Caracas de “robar el petróleo de EE.UU.”.

En el marco del bloqueo marítimo, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos tres incautaciones de buques con carga de petróleo venezolano.

Venezuela, por su parte, denuncia las maniobras de EE.UU. alertando que el verdadero objetivo es imponer un cambio de gobierno que permita a Washington apropiarse de los recursos estratégicos del país bolivariano, como el petróleo, el gas y el oro.

