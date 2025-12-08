Nasralla denuncia un robo generalizado en presidenciales de Honduras

El candidato presidencial Salvador Nasralla vuelve a denunciar un robo generalizado de votos en las elecciones presidenciales en Honduras.

“Después de analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas, incluso en Lempira, Intibucá y La Paz”, destacó el domingo Nasralla en medio de un recuento paralizado y quejas de los observadores internacionales sobre el proceso de escrutinio.

Según los medios locales, Nasralla, el conservador, se encuentra en segundo puesto en el recuento provisional, a 20 000 votos de distancia de su rival, el ultraderechista Nasry Asfura, candidato respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Nasralla lamentó que desde la madrugada del 4 de diciembre todo siga igual en el cálculo de los votos. “Están siendo irresponsables con el país, manteniendo en zozobra a la población”, criticó.

En la misma jornada, tras seis días sin ganador, el partido Libre hondureño pidió anular el conteo de las elecciones y denuncia el registro de un millón de votos irregulares.

Según el recuento preliminar del CNE — que computa el 88,02 % de las actas— el candidato derechista del Partido Nacional, Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza el conteo con 1132 321 votos (40,19 %), seguido del conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1112 570 (39,49 %). La candidata por Libre, Rixi Moncada, está en el tercer eslabón con 543 675 papeletas (19,30 %).

Una elección sin ganador

Las elecciones están plagadas de denuncias. El candidato Nasralla rechazó tajantemente la posibilidad de repetir las elecciones, pero aseguró que dispone de pruebas de “graves” irregularidades en más de 5000 actas electorales.

Asimismo, el magistrado del CNE, Marlon Ochoa, denunció que el sistema de transmisión de resultados preliminares de las elecciones fue hackeado, al presentar inconsistencias en el 86.6 % de las actas, equivalente a más de 982 000 votos sin sustento biométrico (huella dactilar).

Ochoa afirmó que las fallas detectadas en el sistema no ofrecen ninguna certeza sobre los resultados electorales, especialmente en los niveles presidenciales y de diputados, donde, según indicó, se concentra el mayor riesgo de manipulación.

msr/hnb