Activistas pro-Palestina protagonizan nuevas jornadas de protestas

Desde los Países Bajos hasta Australia exigen el cese inmediato de las agresiones israelíes contra la Franja de Gaza y piden embargos contra el régimen sionista.

Miles de personas marcharon por la ciudad de Leiden, en los Países Bajos, para condenar las agresiones israelíes contra los palestinos, sobre todos contra los gazatíes.

Los congregados acusaron al régimen israelí de violar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Y señalaron que, a pesar de la tregua, los ataques y bombardeos contra palestinos no han cesado y no hay rendición de cuentas por la violencia en Gaza y Cisjordania ocupada.

Según los manifestantes la situación en Gaza sigue siendo grave a pesar del acuerdo de alto el fuego.

También sostuvieron pancartas que pedían sanciones y medidas internacionales más estrictas contra Tel Aviv.

Los australianos también salieron a las calles en diversas ciudades del país para condenar los crímenes israelíes en Gaza y la obstrucción de la ayuda humanitaria a los palestinos por parte de los sionistas Aviv. Además, exigieron al Gobierno australiano tomar más medidas para frenar las agresiones israelíes y detener el suministro de armas a Tel Aviv.

Según las autoridades de Gaza, las fuerzas israelíes han realizado ataques aéreos y demolido más de 1 500 edificios desde que comenzó la primera fase del alto el fuego el 10 de octubre.

Al menos 373 personas han muerto y 970 han resultado heridas en ataques israelíes durante ese período.

day/hnb