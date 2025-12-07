Irán afirma que la nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU. se centra en consolidar el dominio de Israel sobre la región de Asia Occidental.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha afirmado este domingo que la nueva estrategia de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expone de manera muy explícita todo aquello que los gobiernos estadounidenses han ocultado durante años.

De hecho, la Casa Blanca publicó el jueves la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump, que se trata de un documento de 33 páginas que eleva su doctrina de ‘Estados Unidos primero’ y establece una reajuste de la política exterior estadounidense por parte del Gobierno.

“El documento no hace mención alguna a los derechos de los palestinos, lo que indica es que se trata de un plan para la seguridad del régimen israelí, y que toda la atención de Estados Unidos se centra únicamente en consolidar su dominio en la región”, ha declarado Baqai.

Según Baqai, esto constituye por sí mismo “un indicio de la complicidad de Estados Unidos en los crímenes cometidos por el régimen israelí”.

Intervención de EE.UU. en asuntos iraníes es de larga data

El vocero iraní ha condenado las declaraciones del enviado especial de EE.UU. para Siria y el Líbano, Tom Barrack, sobre el frasco de los intentos del país norteamericano por hacer un “cambio de régimen” en Irán, recordando que la intervención de Washington en los asuntos iraníes tiene una larga trayectoria.

“Los Gobiernos de Estados Unidos siempre han intentado intervenir en los asuntos internos de Irán, y lo que ellos llaman ‘cambio de régimen’ constituye, en sí mismo, la aceptación de la acción estadounidense para violar la soberanía del país”, ha puntualizado.

Al tenor, Baqai ha enfatizado que “Estados Unidos debería cambiar su enfoque, aunque sabemos que cambiar hábitos resulta difícil, o incluso imposible”, ha agregado.

Comunidad internacional debe asumir responsabilidad por actos unilaterales de EE.UU.

Al referirse al enfoque unilateral de Estados Unidos en la región, Baqai ha declarado que todo país responsable en el mundo, “debería preocuparse por la política unilateral y beligerante de EE.UU.”.

“Aquí se observa un uso abierto de la fuerza. La comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad, tiene la clara responsabilidad de detener las violaciones de la paz”, ha añadido.

Ha apuntado también a los actos de agresión de Estados Unidos e Israel contra el Líbano, Siria y Yemen, exigiendo al concierto de países asumir su responsabilidad para detener tales curiosidades.

Durante los recientes años, el régimen de Israel ha iniciado una compañía de agresión contra los países en Asia Occidental, violando treguas, la integridad territorial y cometiendo crímenes de guerra contra las poblaciones civiles.

Tales acciones fueron llevadas a cabo por el régimen de Tel Aviv con el apoyo directo de EE.UU., lo que ha provocado condenas en varios países de la región.

