Asamblea de los Pueblos en México dice no al genocidio en Gaza

Desde México continúan las muestras de solidaridad con el pueblo palestino a través de la condena de los atroces actos genocidas del régimen israelí.

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos realizó su 8ª Asamblea Internacional en la Ciudad de México, dedicada a repudiar a uno de los crímenes más brutales y prolongados de la historia contemporánea: el genocidio del pueblo palestino.

Las ponencias del evento hicieron énfasis en un sistema global que impone un modelo imperialista profundamente destructivo, que somete a guerras mediáticas, jurídicas, económicas, tecnológicas y militares, y que amenaza incluso con una guerra nuclear.

Ante dicho panorama mundial, impulsado por potencias imperialistas, desde Abya Yala, organizaciones y colectivos invitados a la asamblea, apuestan por expresiones políticas, artísticas y culturales para imaginar y construir otros mundos posibles.

El pueblo mexicano sigue expresando solidaridad con Palestina y exigiendo al Gobierno de México la ruptura de todo tipo de relaciones con el régimen genocida israelí.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

