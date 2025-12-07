A 7 años de la 4T, los mexicanos festejan en el Zócalo capitalino

La presidenta Claudia Sheinbaum, reunió a más de medio millón de personas que fueron a escuchar los logros de 7 años de gobiernos de izquierda en México.

Morena, el partido en el poder en México, festejó 7 años de gobierno de la Cuarta Transformación, el sexenio de López Obrador y el actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pronunció un discurso ante 600 mil personas reunidas en el Zócalo y calles aledañas. Sheinbaum Pardo, destacó los logros de su movimiento político con especial énfasis en la economía de los pobres que reciben apoyos a través de los programas sociales, que son la bandera política de la 4T. Una de las declaraciones más aplaudidas por gente aglomerada en calles aledañas que vieron en discurso en las pantallas fue que ya se terminaron los privilegios de las minorías más ricas.

Ante sus seguidores que llenaron la plaza más grande de la Ciudad de México, lanzó un mensaje político, para refrendar la solidez de su movimiento.

Los simpatizantes de Morena, presentes en el Zócalo, hablaron de los logros más destacados para su familia.

El Zócalo capitalino se llenó completamente, no hay un metro sin una personas que haya venido a escuchar los logros de los 7 años de la Cuarta Transformación. Personas de muchos estados del país y de todos los rincones de la Ciudad de México están aquí para escuchar este discurso. Para los simpatizantes de Morena. Este fue un día de fiesta.

