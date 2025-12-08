Explicación: ¿Qué le depara a Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Irán se enfrenta a un grupo desafiante en la Copa Mundial 2026, con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda como rivales clave en su camino hacia la fase eliminatoria.

Por: Mohammad Ali Haqshenas

El sorteo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo el viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington, con 48 equipos divididos en 12 grupos, todos luchando por la gloria en el mayor espectáculo futbolístico del mundo.

El torneo, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México el próximo año, se perfila como una de las ediciones más esperadas de la historia.

Irán fue asignado al Grupo G, junto con el gigante europeo Bélgica, los pesados africanos Egipto y los campeones de Oceanía, Nueva Zelanda. Este grupo presenta un camino desafiante pero viable para que Irán llegue a la fase de eliminación directa.

El sorteo del viernes cautivó a cientos de millones de espectadores a nivel mundial, mientras los aficionados descubrieron cómo se perfilaría el camino hacia la final de la Copa Mundial, que comenzará el 11 de junio de 2026.

Irán estuvo representado en el sorteo por el entrenador Amir Qalenoi, después de que el presidente de la federación, Mehdi Tay, y otros miembros de la delegación fueran rechazados en sus solicitudes de visa por parte del gobierno de Estados Unidos, por razones desconocidas.

Con el calendario de partidos fijado y las dinámicas de los grupos claras, la expectación crece sobre cómo Irán manejará a sus tres rivales, que aportan fortalezas e historias contrastantes.

¿Qué significa el sorteo para Irán?

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, Irán ha sido asignado a un grupo con una mezcla de rivales que ofrece una dinámica de “grupo de la vida” en lugar de un “grupo de la muerte”.

Si bien Bélgica es el favorito indiscutido y el peso pesado del grupo, la presencia de Egipto y Nueva Zelanda presenta un escenario en el que el segundo lugar es una meta realista, aunque difícil de alcanzar.

Dentro del país, la reacción ha sido cautelosamente optimista, con los aficionados esperando que el equipo haga historia en esta Copa del Mundo. El consenso entre los medios deportivos iraníes es que, si bien Bélgica puede estar fuera del alcance, el “partido decisivo” contra Egipto determinará el destino de Irán.

¿Cómo ha sido el camino de Irán hacia la Copa Mundial 2026?

Esta es la séptima participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA y la cuarta consecutiva (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022), lo que demuestra un ascenso constante del equipo.

A pesar de ser consistentemente la selección mejor clasificada de Asia, el equipo Melli (nacional) nunca ha logrado superar la fase de grupos, un techo que esperan romper en América del Norte.

Los Leopardos persas aseguraron su boleto al torneo de 2026 con la eficiencia característica, al liderar su grupo de la Tercera Ronda de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en el inglés).

Bajo la dirección del entrenador Qalenoi, el equipo ha mantenido una posición sólida entre los 20 mejores en el ranking de la FIFA (actualmente ocupan el puesto 20), basándose en un enfoque pragmático, centrado en los resultados.

El juego defensivo sólido del equipo Melli, un estilo que algunos expertos dicen que sigue siendo un legado del exentrenador Carlos Queiroz, ya ha planteado desafíos a gigantes como Argentina, España y Portugal en pasadas ediciones de la Copa del Mundo.

¿Quiénes son los principales rivales de Irán en 2026?

El enfoque permanece estrictamente en los desafíos tácticos e históricos que presentan los rivales.

Nueva Zelanda (Los All Whites)

Fecha y lugar del partido: 15 de junio de 2026, Los Ángeles | Ranking FIFA: 86

Nueva Zelanda aseguró el puesto automático de la OFC con una racha dominante en Oceanía, y presenta lo que, sobre el papel, es el partido “debe ganar” para Irán.

Los All Whites son un equipo físicamente imponente, conocido por su amenaza aérea y su organización en jugadas a balón parado. Su dependencia del veterano delantero Chris Wood sigue siendo un punto clave, lo que requiere una alta concentración por parte de los defensores centrales de Irán.

Históricamente, Irán tiene la ventaja. El encuentro más destacado fue la Copa Desafío AFC-OFC 2003, donde Irán venció a Nueva Zelanda 3-0 en el Estadio Azadi. Una repetición de esa actuación es la expectativa básica para los aficionados iraníes.

Bélgica (Los Diablos Rojos)

Fecha y lugar del partido: 21 de junio de 2026, Los Ángeles | Ranking FIFA: 8

Bélgica lideró cómodamente su grupo de clasificación de la UEFA, manteniendo su estatus como una potencia futbolística en Europa.

Cabe destacar su increíble consistencia en los últimos años. Bélgica fue el equipo mejor clasificado en la FIFA entre septiembre de 2018 y febrero de 2022.

Actualmente, se encuentran en una fase de transición entre su “generación dorada” y nuevos talentos como Jérémy Doku y Loïs Openda.

A pesar de esta transición, siguen siendo un equipo de primer nivel europeo con una calidad técnica superior en el mediocampo. Sin embargo, su debilidad reciente ha sido la vulnerabilidad a los contraataques rápidos, una de las principales armas ofensivas de Irán.

Sorprendentemente, este será el primer encuentro oficial entre ambos equipos en la categoría senior, lo que añade un elemento de imprevisibilidad al choque.

Egipto (Los Faraones)

Fecha y lugar del partido: 26 de junio de 2026, Seattle | Ranking FIFA: 34

Egipto, que se clasificó tras quedar primero en el Grupo A de la CAF, presenta el partido más crítico del grupo.

Los Faraones son tácticamente disciplinados y dependen en gran medida de la brillantez del estrella del Liverpool, Mohamed Salah, para desarticular las defensas rivales.

La batalla entre la línea defensiva disciplinada de Irán y el juego de transición de Egipto probablemente decidirá quién se une a Bélgica en la Ronda de 32.

Los dos equipos han tenido pocos enfrentamientos. El más significativo fue un amistoso en junio de 2000, que terminó en empate 1-1 (con Egipto ganando finalmente en los penales), lo que sugiere que el próximo partido será muy disputado.

¿Qué tan duro es este grupo?

Desde el punto de vista táctico, el grupo de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un campo minado de estilos contrastantes.

Basado únicamente en los coeficientes de la FIFA, el grupo debería terminar de la siguiente manera: Bélgica (1º), Irán (2º), Egipto (3º), Nueva Zelanda (4º). Sin embargo, la brecha entre Irán (#20) y Egipto (#34) podría considerarse mínima.

El partido final contra Egipto es la “final” indiscutible para Irán. Si Irán consigue 3 puntos contra Nueva Zelanda y evita una derrota contundente ante Bélgica, un empate contra Egipto podría ser suficiente para avanzar, dependiendo de la diferencia de goles.

Tanto Egipto como Bélgica han mostrado fragilidad defensiva en las bandas durante el último año. Los extremos de Irán, junto con la capacidad aérea de Mehdi Taremi, serán clave para explotar esos huecos.

¿Cuáles son las posibilidades de Irán de llegar a la fase eliminatoria?

Por primera vez en décadas, el camino hacia la Ronda de 32 (con el nuevo formato de 48 equipos) parece claro. Los dos primeros equipos avanzan, junto con los ocho mejores terceros clasificados.

En el mejor de los casos, Irán vence a Nueva Zelanda y empata con Egipto/Bélgica, terminando con 4-5 puntos. Esto garantiza la clasificación para el equipo Melli.

El desafío clave, sin embargo, será la carga mental del primer partido. No vencer a Nueva Zelanda sumiría a Irán en una crisis inmediata antes de enfrentarse a los equipos más fuertes del grupo.

El equipo Melli ha logrado victorias en fases finales de la Copa del Mundo (contra EE.UU. en 1998, contra Marruecos en 2018, y contra Gales en 2022), pero nunca ha mantenido esa forma durante tres partidos.

La consistencia ha sido el ingrediente faltante para Irán en los Mundiales. Esa es una de las áreas clave en las que deben trabajar mientras se preparan para el torneo.

¿Cómo reaccionó el entrenador de Irán ante el sorteo?

Tras el sorteo, el entrenador Qalenoi intentó moderar las expectativas, al mismo tiempo que expresó confianza en la madurez de su equipo.

En su discurso ante los medios, destacó que los rankings no ganan partidos.

“Es un hecho que el fútbol ha avanzado a nivel mundial y ya no hay equipos fáciles. Si quiero dar mi propia valoración, debo decir que, gracias a Dios, nuestro grupo es mejor en comparación con las condiciones de otros grupos, pero no tenemos derecho a considerar a ningún rival fácil y debemos entrar a los partidos con la mejor calidad”, declaró.

“No olviden que después de la Copa Asiática de la AFC, debido a las lesiones, no tuvimos a la mitad de nuestros jugadores disponibles. Sin embargo, estoy muy esperanzado de que, con el regreso de los jugadores lesionados y la incorporación de varios jugadores que se unieron a nosotros después del cambio generacional, alcanzaremos el nivel de calidad que estamos buscando”, señaló.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, también reaccionó al hecho de ser parte del mismo grupo que Irán en la Copa del Mundo.

“Este grupo incluye a un equipo de clase mundial como Bélgica, un gran equipo asiático como Irán y un equipo trabajador como Nueva Zelanda. Tenemos la ambición de lograr la mejor posición posible”, indicó.

El entrenador de fútbol de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, reconoció que el grupo de la Copa del Mundo 2026, junto con Irán, Bélgica y Egipto, es difícil, pero destacó que podría haber sido más complicado.

¿Cuál fue la controversia de las visas relacionada con Irán?

Aunque el resultado del sorteo fue favorable, el evento estuvo empañado por fricciones diplomáticas debido a la negación de visas a varios miembros de la federación iraní.

En los días previos a la ceremonia, las autoridades estadounidenses denegaron visas de entrada a miembros clave de la delegación iraní, incluido el presidente Mehdi Tay y varios administradores ejecutivos.

La Federación Iraní de Fútbol condenó la denegación de visas como una movida políticamente motivada y una violación de los acuerdos de FIFA con los países anfitriones.

La federación anunció que boicotearía la ceremonia. Sin embargo, más tarde se envió una delegación iraní de tres miembros a Washington, D.C., para representar a su país y discutir los preparativos del equipo antes del evento, incluyendo el campamento y posibles partidos amistosos.

Si bien FIFA ha declarado que está investigando los obstáculos logísticos, el incidente ha reavivado las preocupaciones sobre la participación fluida de los aficionados y funcionarios iraníes durante el torneo.

Con las nuevas prohibiciones de entrada de iraníes a EE.UU. bajo la administración de Trump, muchos iraníes que no tienen otro pasaporte probablemente serán impedidos de animar a su equipo en los estadios de EE.UU. durante el verano.

¿Qué sigue ahora?

Con la hoja de ruta ahora clara, se espera que la federación iraní de fútbol anuncie una serie de campamentos de entrenamiento y partidos amistosos en las próximas semanas y meses.

Irán probablemente buscará partidos amistosos contra selecciones africanas o europeas para simular los estilos de Egipto y Bélgica.

“Necesitamos dos partidos contra equipos del Bombo 1 y dos partidos contra equipos de los Bombos 3 y 4”, dijo Qalenoi el viernes. “Desde hoy, no debemos dejar escapar ninguna oportunidad”.

El enfoque estará en finalizar la lista de jugadores, particularmente integrando a la nueva generación mencionada por Qalenoi, que se unirá a jugadores experimentados como Taremi.

El equipo Melli, como mencionó Qalenoi, ha sufrido lesiones de algunos de sus jugadores clave en los últimos meses, siendo los delanteros Sardar Azmun y Mehdi Qaedi los más afectados. El equipo espera que los jugadores lesionados lleguen a su mejor forma antes del inicio del torneo.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV