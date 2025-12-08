Irán condena estrategia de seguridad nacional de EEUU - Noticiero 21:30

1. Irán condena la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, acusando a la administración de Trump de anteponer los intereses de Israel a la estabilidad de Asia Occidental.
2. El jefe político de HAMAS declara que el movimiento solo entregaría sus armas tras el fin de la ocupación israelí y la creación de un Estado palestino soberano.
3. En medio de la tensión con Estados Unidos, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela afirma los que quieren la guerra van a salir derrotados.
day/hnb