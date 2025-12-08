Irán condena estrategia de seguridad nacional de EEUU - Noticiero 21:30

Irán establece postura frente a estrategia de EEUU. HAMAS sostiene sus condiciones para entregar las armas. Venezuela firme ante pretensiones de guerra de EE.UU.

1. Irán condena la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, acusando a la administración de Trump de anteponer los intereses de Israel a la estabilidad de Asia Occidental.

2. El jefe político de HAMAS declara que el movimiento solo entregaría sus armas tras el fin de la ocupación israelí y la creación de un Estado palestino soberano.

3. En medio de la tensión con Estados Unidos, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela afirma los que quieren la guerra van a salir derrotados.

