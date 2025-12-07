Aerolínea alemana Lufthansa impone embargo de armas a Israel

La aerolínea alemana Lufthansa ha impuesto un embargo de armas a Israel, atribuyendo la decisión a una directiva británica de control de exportaciones.

“Les informamos de que, de acuerdo con una decisión interna de la compañía, se ha impuesto un embargo a todo el cargamento militar y de seguridad en Tel Aviv, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso”, ha informado la compañía alemana a los transportistas internacionales, según informan este domingo los medios.

Un portavoz de la compañía ha declarado que esta decisión se ajusta al pleno compromiso de Lufthansa con las leyes y regulaciones pertinentes, atribuyendo la medida a una directiva británica de control de exportaciones.

“Tras una directiva británica de control de exportaciones y las sanciones pertinentes, el transporte de equipos y componentes militares hacia y desde Tel Aviv es actualmente imposible para Lufthansa Cargo, independientemente de la ruta. Estamos trabajando para encontrar una solución que permita realizar envíos individuales”, ha dicho el vocero.

Lufthansa ha confirmado que ha informado a las aerolíneas internacionales de carga sobre la prohibición.

Esta decisión se produce después de que la compañía reanudara los vuelos de carga completos a los territorios palestinos ocupados el 1 de agosto, operando siete vuelos semanales: tres con Boeing 777 y cuatro con Airbus A321.

Sin embargo, la decisión actual suspende por completo el transporte de cualquier envío militar o de seguridad a los territorios palestinos ocupados hasta nuevo aviso.

El anuncio se produce junto mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, se encuentra de visita en la Palestina ocupada, donde ha reafirmado su apoyo firme a Israel en medio de la continuación del genocidio israelí en la Franja de Gaza.

Esta visita marca un nuevo acercamiento en las relaciones entre Alemania e Israel, tras la ceremonia de lanzamiento del sistema de defensa antimisiles Arrow 3, de tecnología israelí, celebrada la semana pasada.

La visita de Merz a la Palestina ocupada se produjo pese a las críticas de la buena parte de la sociedad israelí que exige un embargo de armas a Israel. El sábado, cientos de manifestantes propalestinos marcharon por el distrito Neukölln en Berlín, mientras sostenían pancartas que decían “No a las entregas de armas a Israel” y “Alto a la guerra y la ocupación”, mientras Merz reafirmaba su postura de que las acciones de Israel en Gaza no constituyen genocidio.

