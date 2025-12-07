Alemanes exigen embargo de armas a Israel mientras Merz apoya al régimen

Mientras activistas propalestinos en Berlín exigen embargo de armas al régimen israelí, el canciller alemán, Friedrich Merz, ratifica inquebrantable apoyo a Israel.

El sábado se celebró una masiva marcha de protesta en Berlín, capital germana, donde los manifestantes, que portaban banderas palestinas, condenaron la controvertida visita de su canciller a los territorios ocupados palestinos en medio del persistente genocidio israelí en la Franja de Gaza.

Los manifestantes que marchaban por el distrito Neukölln sostenían pancartas que decían “No a las entregas de armas a Israel” y “Alto a la guerra y la ocupación”, mientras Merz reafirmaba su postura de que las acciones de Israel en Gaza no constituyen genocidio.

Al igual que la mayoría de las marchas similares en apoyo a Palestina, la policía intervino, intentando dispersar a la multitud e incluso detuvo a algunos activistas.

La visita de Merz a Palestina ocupada, la primera desde que asumió el cargo, ha sido criticada por buena parte de la sociedad germana, y también por la izquierda, que calificó la reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu —requerido por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza— como una “declaración de guerra al derecho internacional”.

Durante una rueda de prensa conjunta con Netanyahu en Al-Quds (Jerusalén), el canciller alemán, conocido como un firme defensor de Israel, ha ratificado su respaldo a la entidad hebrea, pese a la continuación del genocidio en Gaza.

Alemania rechaza reconocer un Estado palestino

Durante su discurso, Merz ha afirmado que su país no tiene planes de reconocer un Estado palestino independiente “en un futuro próximo”, a pesar de los crecientes llamamientos para que Berlín modifique su postura sobre la brutal guerra y las políticas de limpieza étnica de Israel en Gaza.

“Lo que importa ahora es implementar este plan de paz paso a paso, y ninguno de nosotros sabe hoy cuál será el resultado. Por ello, el gobierno federal, a diferencia de otros estados europeos, se ha abstenido de reconocer un Estado palestino en esta fase inicial. Tampoco lo haremos en un futuro próximo”, ha declarado, aunque ha expresado su apoyo a la solución de dos Estados para el prolongado conflicto palestino-israelí.

Sin embargo, Netanyahu ha afirmado que la opinión pública israelí se opone a cualquier solución de dos Estados, y que la anexión política de la Cisjordania ocupada —una preocupación planteada por Merz— sigue siendo tema de debate.

Desde que asumió su cargo en mayo de 2025, el gobierno centroderecha de Merz ha enfrentado crecientes críticas públicas por su apoyo incondicional a Israel.

En octubre, casi 200 intelectuales, juristas y expertos en política exterior instaron a Merz a poner fin a su política de “lealtad ciega” a Israel y a la represión de las voces propalestinas en el país.

Firmaron un nuevo documento político, instando a una revisión completa de la postura proisraelí de Alemania, exigiendo decisiones basadas en el derecho internacional y no en la culpa histórica de la Alemania Nazi por el Holocausto.

