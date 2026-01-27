“Milicia que mata”: Milán dice no al ICE de EEUU en JJOO de Invierno

El alcalde de la ciudad italiana de Milán rechazó la presencia de agentes del ICE de EE.UU. en los Juegos de Invierno, argumentando que una “milicia que mata” no es bienvenida.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha expresado este martes su rechazo a la participación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, que comienzan la próxima semana.

“Se trata de una milicia que mata, que entra en las casas de la gente firmando ella misma el permiso. Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda”, ha declarado Sala, cuestionando además la capacidad de Italia para resistir la presión de Estados Unidos: “¿Podemos decir ‘no’ a Trump, solo por una vez?”.

#MUNDO 🌎 | El alcalde Giuseppe Sala cuestionó la participación de agentes estadounidenses en la seguridad del evento olímpico.



📰 Conoce todos los detalles ➡️ https://t.co/AteDOj4dab pic.twitter.com/L6ZB8wKxGL — Radio Nacional CO (@RadNalCo) January 27, 2026

El alcalde ha subrayado que “los oficiales de ICE no deberían venir a Italia porque no están alineados con nuestra forma democrática de gestionar la seguridad. Somos capaces de ocuparnos nosotros mismos de su seguridad. No necesitamos al ICE”, ha recalcado.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de ICE había anunciado que su equipo colaborará con el Departamento de Estado de Estados Unidos y las autoridades italianas para evaluar y mitigar riesgos de organizaciones criminales transnacionales, asegurando que todas las operaciones permanecerán bajo control italiano. Asimismo, enfatizó que estas operaciones no tienen relación con la política migratoria dentro de Estados Unidos.

Por su parte, el miembro del Parlamento Europeo por el Partido Democrático italiano, Alessandro Zan, ha calificado a ICE como “la policía privada de Trump”, y ha condenado su despliegue como “inaceptable”. En su cuenta de la red social X ha escrito que “En Italia no queremos a quienes pisotean los derechos humanos y actúan fuera de cualquier control democrático”.

Se espera que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, asistan a la ceremonia inaugural el 6 de febrero.

En semanas recientes, Minnesota se ha convertido en un foco de tensión por la operación migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, conocida como Operation Metro Surge, que ha implicado el despliegue de miles de agentes federales de ICE y otras agencias en Minneápolis-Saint Paul y alrededores.

La ofensiva migratoria ha generado indignación tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en incidentes separados en Minneápolis, provocando protestas masivas en temperaturas bajo cero, y un intenso debate legal y público sobre la conducta y la responsabilidad de ICE y la Patrulla Fronteriza bajo la Administración Trump.

