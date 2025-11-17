Alemania levanta restricciones a la exportación de armas a Israel

Alemania informa que levantará las restricciones a todas las exportaciones militares a Israel, a pesar de que el régimen de israelí continúa su genocidio en Gaza.

El portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius, ha declarado este lunes a la agencia de noticias local DPA que la medida entrará en vigor el 24 de noviembre, cuando el país va a hacer una revisión caso por caso de las solicitudes de exportación de armas al régimen israelí.

El vocero ha afirmado que la decisión se tomó a la luz del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que está vigente desde el 10 de octubre.

Estas declaraciones se producen después de que tres palestinos hayan perdido la vida en un ataque israelí contra el sur de Gaza el domingo.

Las tropas israelíes persisten en violar el acuerdo de alto el fuego, lanzando ataques contra la región devastada en medio de ayuda restringida y duras condiciones invernales, lo que agrava las dificultades que enfrentan los afectados.

El 8 de agosto, Alemania suspendió las exportaciones militares a Israel ante la presión de grupos de derechos humanos que advertían que las armas podrían utilizarse en la guerra genocida contra Gaza y frente al anuncio de Israel de una ofensiva terrestre a gran escala y la interrupción del envío de ayuda a Gaza.

“En estas circunstancias, el Gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipo militar que pueda utilizarse en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso”, declaró entonces el canciller alemán, Friedrich Merz.

Alemania suministró un tercio de las importaciones de armas del régimen israelí entre 2020 y 2024, solo superada por las ventas de armas de Estados Unidos, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés) ha declarado que la aprobación por parte de Berlín de las exportaciones de armas a Israel contraviene acuerdos internacionales firmados previamente por Alemania, como el Convenio de Ginebra, que se centra en la prevención y el castigo del genocidio.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 69 483 palestinos han perdido la vida debido a la agresión israelí desde octubre de 2023.

