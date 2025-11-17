Mamdani: Arrestaré a Netanyahu si asiste a Asamblea General de ONU

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, afirma que ordenará el arresto del premier israelí, si asiste a la Asamblea General de ONU el año próximo.

En declaraciones concedidas este lunes a la cadena local ABC News, Mamdani ha prometido trabajar para encontrar todos los medios legales posibles para ejecutar las órdenes de arresto internacionales.

Al respecto, ha enfatizado que esa es una ciudad [Nueva York] que aplica el derecho internacional, y eso significa que la Asamblea General de la ONU (AGNU) debería celebrarse en la ciudad el próximo año, incluidas las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).

Ha apostillado que a diferencia del presidente Donald Trump, él respeta el marco legal vigente y que no se inventa sus propias reglas, por lo tanto, hará todo lo posible por respetar estos memorandos.

“Si [el premier israelí, Benjamín] Netanyahu entra en Nueva York y no hago todo lo posible por detenerlo, no me consideraré alcalde de Nueva York”, ha aseverado.

Mamdani, que se ha convertido en el primer musulmán electo que gobernará la ciudad más poblada de Estados Unidos a partir del próximo 1 de enero, ha condenado la ofensiva israelí en Gaza tachándola de “genocidio” y se ha comprometido a acatar cualquier orden de arresto de la CPI contra Netanyahu.

msm/ncl/ctl/tmv