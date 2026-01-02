Irán a Trump: no permitiremos ninguna intervención extranjera

La Cancillería iraní ha rechazado la amenaza intervencionista de Trump, asegurando que Irán no permitirá ningún tipo de injerencia externa en sus asuntos internos.

En un mensaje difundido en la red social X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha señalado este viernes que revisar el largo historial de acciones de los políticos estadounidenses para “salvar al pueblo de Irán” es suficiente para comprender la falsedad de sus supuestas preocupaciones por el pueblo iraní.

En este sentido, ha puesto como ejemplo una serie de acciones que evidencian la falsa “empatía” de Estados Unidos con la nación iraní, recordando la organización del golpe de Estado del 19 de agosto de 1953 contra el gobierno electo del Dr. Mohamad Mosadeq financiando y equipando a los alborotadores; el derribo del avión de pasajeros iraní en 1988 y la masacre de mujeres y niños inocentes sobre el Golfo Pérsico; el apoyo total a Sadam Husein durante la guerra de 8 años contra los iraníes; la complicidad con el régimen israelí en el asesinato y muerte de iraníes y el ataque a la infraestructura de Irán en junio de 2025, así como las sanciones que se han calificado como las más duras de la historia.

A este historial, ha agregado Baqai, se suma las actuales “amenazas de atacar a Irán con el pretexto de la simpatía por los iraníes”, lo que —según ha afirmado— constituye “una flagrante violación del principio más importante del derecho internacional”

Baqai ha recalcado que los iraníes abordarán sus problemas mediante el diálogo y la interacción interna y “no permitirán ninguna intervención extranjera”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado este viernes que “si Irán dispara contra manifestantes”, Washington “acudirá a su rescate”, en referencia a las recientes protestas pacíficas de comerciantes iraníes en varios puntos del país. “Estamos preparados y listos para actuar”, ha manifestado en su plataforma Truth Social.

Estas declaraciones suscitaron reacciones inmediatas de altos cargos iraníes, entre ellos Ali Lariyani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y Ali Shamjani, el asesor para asuntos políticos del Líder de Irán.

Donald Trump, quien hace algún tiempo reconoció oficialmente que tuvo un papel directo en los ataques del pasado junio contra ciudadanos iraníes, infraestructuras críticas e instalaciones nucleares pacíficas de Irán, también lanzó una amenaza militar contra Irán el lunes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro del régimen sionista de Israel, Benjamín Netanyahu.

