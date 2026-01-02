Irán a Trump: toda mano intervencionista será cortada antes de llegar

Irán advierte que cualquier intento de intervención extranjera será detenido antes de concretarse con una respuesta contundente.

El asesor para asuntos políticos del Líder de Irán, Ali Shamjani, ha reaccionado este viernes con firmeza ante las injerencias de Estados Unidos en los asuntos internos del país, subrayando que la seguridad nacional es una línea roja y no un tema para tuits temerarios.

“Cualquier mano intervencionista que se acerque a la seguridad de Irán será detenida antes de llegar, con una respuesta que causará arrepentimiento” ha afirmado Ali Shamjani en su cuenta de la red social X.

Asimismo, ha destacado que el pueblo iraní conoce bien la experiencia de “salvar” a los estadounidenses, desde Irak y Afganistán hasta Gaza.

Shamjani ha agregado que el país está preparado para enfrentar cualquier acción provocadora y que ninguna aamenaza podrá afectar la seguridad nacional de Irán.

Esta advertencia se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado este viernes las recientes protestas en Irán y ha afirmado que las fuerzas iraníes disparan contra “manifestantes pacíficos”.

Trump ha escrito en su cuenta de Truth Social que “Si Irán dispara contra manifestantes pacíficos, Estados Unidos intervendrá para rescatarlos; estamos listos para actuar”.

La acción de Trump también se produce en un contexto en el que, según analistas, estos nuevos movimientos antiiraníes surgen tras el fracaso de los ataques militares de Israel y Estados Unidos dentro de Irán, especialmente durante la guerra de los 12 días.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio cuando Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, dejando alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió, una semana después, Estados Unidos, que bombardeó tres sitios nucleares clave.

Alto cargo iraní a EEUU: cuide de sus soldados

A su vez, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, ha destacado este mismo viernes en su cuenta de X que “con las declaraciones de los funcionarios israelíes y de Trump quedó claro el trasfondo de los hechos”.

“Distinguimos las posturas de los comerciantes manifestantes de las de los elementos destructivos. Trump debe saber que la injerencia de Estados Unidos en este asunto interno equivaldrá a desestabilizar toda la región y también los intereses estadounidenses”, ha declarado.

With the statements by Israeli officials and @realDonaldTrump, what has been going on behind the scenes is now clear. We distinguish between the stance of the protesting shopkeepers and the actions of disruptive actors, and Trump should know that U.S. interference in this… pic.twitter.com/uu9R20KFFv — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026

En otra parte de su publicación, el funcionario persa ha remarcado que “el pueblo estadounidense sepa que Trump inició esta aventura. Que cuide de sus soldados”.

mep/hnb