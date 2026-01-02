Iraníes expresan lealtad a ideales que representó el general Soleimani

Cientos de iraníes asistieron a la ceremonia por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani, ocurrido en enero de 2020 por orden de Donald Trump.

En la Gran Musalá de Teherán- la mezquita del Imán Jomeini, donde se realiza la oración semanal del viernes- se llevó a cabo la ceremonia con motivo del sexto aniversario del martirio del general Qasem Soleimani y otros comandantes de la resistencia. Bajo el lema: ¨El hombre de Irán¨, la congregación atrajo una amplia participación popular. Durante el acto diversas personalidades políticas, culturales y religiosas pronunciaron discursos destacando la figura de Soleimani.

En el acto se observaron- por parte de los líderes y participantes- expresiones de compromiso con los ideales que representó Soleimani y que reafirman la continuidad de su camino en el ámbito nacional y regional.

El entonces presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó el 3 de enero de 2020, el ataque contra el convoy del teniente general Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad en Irak. En la ofensiva también fue asesinado el comandante de las fuerzas populares de Irak, Abu Mahdi Al Muhandes.

El evento contó también con la presencia de invitados de diversos países, quienes subrayaron que el pensamiento de Solemaini sigue inspirando la política de resistencia en el mundo.

Los concurrentes recordaron la guerra impuesta de los 12 días del régimen israelí contra Irán y se destacó la respuesta del país persa, lo que demostró que Israel puede ser castigado y que la injusticia global es derrotable.

Samaneh Kachui, Teherán

