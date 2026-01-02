Pezeshkian elogia a la nación cubana en aniversario de su revolución

El presidente iraní ha felicitado al mandatario y al pueblo cubanos por el aniversario de la Revolución y ha expresado su interés en fortalecer los lazos bilaterales.

En un mensaje dirigido al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Masud Pezeshkian ha calificado este viernes la revolución cubana como “un acontecimiento histórico que simboliza la lucha del heroico pueblo cubano por la independencia, la justicia social y la preservación de la dignidad humana”, según la presidencia de Irán.

Tras manifestar su intención de ampliar las relaciones con La Habana, el presidente iraní ha expresado su esperanza de una cooperación más estrecha entre ambas naciones.

“Espero ser testigo de una mayor profundización de las relaciones entre las dos grandes y revolucionarias naciones de Irán y Cuba”, ha agregado.

Tras desear buena salud y éxito al presidente cubano, Pezeshkian ha expresado sus deseos de bienestar y prosperidad para el “heroico pueblo cubano”.

Irán y Cuba comparten una larga historia de lucha anticolonial y un compromiso con la defensa de la soberanía nacional, lo que ha dado forma a sus relaciones diplomáticas y políticas.

Ambas naciones han enfatizado su independencia de la influencia extranjera y han buscado fortalecer los lazos con países que comparten ideales similares.

A lo largo de los años, Irán y Cuba han desarrollado una cooperación en los campos político, económico y científico, lo que refleja su visión compartida de resistir las presiones externas y promover el desarrollo autodeterminado.

Los líderes de ambos países han destacado con frecuencia las experiencias históricas y revolucionarias que sustentan su asociación, describiéndola como arraigada en el respeto mutuo, la solidaridad y un compromiso común con la justicia social.

