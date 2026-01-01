De Sionismo a Daesh, las batallas que definieron el ilustre legado del general Soleimani

El general Soleimani dejó un legado de valentía al derrotar a Daesh y apoyar la Resistencia palestina, desafiando al sionismo y defendiendo la justicia.

Por: Chris Williamson *

El general Qasem Soleimani fue un contemporáneo mío, nacido apenas seis meses después de mí, y ambos vivimos el cambio tumultuoso que sacudió al mundo.

Aunque nunca tuve el privilegio de conocer al gran hombre, aún sentí una verdadera afinidad con él. Estuve enormemente impresionado e inspirado por su liderazgo en la lucha contra dos de los mayores males del siglo XXI: el sionismo y el wahabismo (takfirismo).

De hecho, menos de un año antes de ser asesinado, el general Soleimani habló sobre la amenaza que representaba el wahabismo en la región de Asia Occidental.

Afirmó que el wahabismo estaba vinculado al sionismo y destacó cómo el grupo terrorista Daesh lo había adoptado, lo que resultó en la muerte de cientos de miles de civiles inocentes y la demolición de más de 3000 mezquitas.

El general Soleimani fue ampliamente reconocido como un genio de la guerra asimétrica, y fue el estratega detrás de la lucha contra el grupo terrorista Daesh, lo que condujo a su derrota definitiva. Antes de su intervención, Daesh había logrado avances territoriales sustanciales, apoderándose de grandes partes del norte y centro de Irak, incluida la estratégica ciudad de Mosul.

Se involucró directamente en la lucha contra Daesh a mediados de 2014 como comandante de la Fuerza Quds, élite del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

Por esa sola razón, el mundo civilizado tiene todo el derecho de estar agradecido con el general Soleimani por su brillantez estratégica en la conducción de la resistencia contra Daesh en nombre de la humanidad.

En contraste, la entidad sionista proporcionaba asistencia médica a los terroristas de Daesh mientras el comandante antiterrorista lideraba los esfuerzos para derrotarlos y decimarlos.

Pero en lugar de honrar al general Soleimani por el papel crucial que desempeñó en la protección de la civilización frente a los salvajes de Daesh, el presidente de EE.UU., Donald Trump, sancionó escandalosamente su asesinato el 3 de enero de 2020, cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, mientras él se encontraba en Irak por invitación del gobierno iraquí.

Aunque Trump es un personaje impredecible, todavía me sorprendió profundamente que sancionara semejante atrocidad. Esto mostró un arrogante desdén por el derecho internacional, y a pesar de sus desmentidos, la operación se llevó a cabo con la connivencia de la entidad sionista, cuyos servicios de inteligencia, según informes, proporcionaron información crítica para facilitar la misión de asesinato de Trump.

De hecho, la implicación de Israel fue confirmada el año siguiente por el exjefe de la dirección de inteligencia militar de Israel, Tamir Heyman, quien estaba en el cargo en ese momento.

Agnes Callamard, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, afirmó que el asesinato del general Soleimani fue una clara violación de la Carta de la ONU.

En su informe, concluyó que “el objetivo del general Soleimani, y las muertes de aquellos que lo acompañaban, constituyen un asesinato arbitrario, por lo que, bajo la ley internacional de derechos humanos, EE.UU. es responsable”.

Pero no fue tanto el papel que jugó el comandante iraní en la derrota de Daesh lo que lo convirtió en un objetivo. Fue su inquebrantable y práctico apoyo a la lucha del pueblo palestino contra la brutalidad sionista.

Facilitó que la Resistencia palestina en Gaza obtuviera armas, municiones y misiles para hacer frente a la ocupación y agresión tiránica de la entidad sionista.

Incluso pidió que los misiles Kornet de fabricación rusa, pertenecientes al Movimiento de Resistencia islámica de El Líbano (Hezbolá) en el sur del Líbano, fueran transferidos a Gaza. También ayudó a excavar la red de túneles en Gaza que ha resultado tan efectiva en frustrar los intentos de la entidad sionista por aplastar la resistencia.

El apoyo desinteresado del general Soleimani al pueblo palestino fue reconocido por los principales líderes de la Resistencia palestina, incluidos Ismail Haniya y Yahya Sinwar, quienes fueron martirizados el año pasado.

Sinwar rindió un homenaje particularmente conmovedor al general Soleimani en 2020 cuando dijo: “En 2017, el teniente general Soleimani se comunicó con las Brigadas Ezzedin Al-Qassam y las Brigadas Al-Quds, confirmando que Irán, el Cuerpo de Guardianes y la Fuerza Quds están con nuestro pueblo con todo lo que poseen, en defensa de Al-Quds para que siga siendo la capital del Estado de Palestina. Dijo claramente que todas nuestras capacidades y potenciales están a su disposición en defensa de Al-Quds. Soleimani no estipuló (ninguna condición) ni pidió nada a cambio”.

Sinwar añadió: “Me senté con el hombre cuando visité Teherán en 2012. Vi a un hombre que ama a Palestina, ama a Al-Quds y ama todo lo que pueda fortalecer la firmeza de nuestro pueblo”.

Haniya también fue efusivo en sus elogios al general Soleimani.

“El comandante mártir Soleimani se sacrificó por Palestina y su pueblo, por lo que es ‘El Mártir de Al-Quds’,” dijo en el funeral del difunto general iraní.

Es evidente que el general Soleimani había sido una espina en el costado de Israel y de sus patrocinadores occidentales durante muchos años. Esto incluyó resistir los intentos ilícitos de expulsar al presidente Bashar al-Asad de Siria, quien era un firme apoyo de las facciones de la Resistencia palestina.

Esto resultó, como era predecible, en una implacable campaña por parte de Israel, el MI6 (agencia de espionaje exterior del Reino Unido) y la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) para facilitar un golpe de Estado contra Al-Asad. Los tres tienen un largo y reprobable historial de actividades clandestinas ilegítimas en otros países para desestabilizar gobiernos legítimos que no les gustaban.

Pero, para su desdicha, el general Soleimani frustró con éxito sus repetidos intentos al orquestar una variedad de fuerzas progubernamentales en Siria para repeler sus intentos de derrocar a Assad.

Un destacado analista de Siria en el Instituto para el Estudio de la Guerra dijo: “Qasem Soleimani es el hombre que salvó a Bashar al-Asad de un destino similar al de Gadafi. Soleimani fue el arquitecto de una estrategia de ‘defensa interna extranjera’ en 2012 que estabilizó la postura de seguridad interna del gobierno sirio en un momento en que Damasco estaba perdiendo o cediendo territorio a los rebeldes en todo el país”.

Pero no fue solo la destreza militar del General Soleimani para derrotar a Daesh y salvar al gobierno propalestino de Al-Asad lo que lo hizo renombrado. También fue clave en la derrota de los intrusos militares sionistas cuando fueron expulsados del Líbano en 2006.

Envió asistencia militar a Hezbola y estuvo presente en Líbano para supervisar las operaciones contra el régimen israelí. Hezbolá lo llamó el comandante de campo del Eje de Resistencia.

Es por estas razones que un dron Reaper estadounidense, controlado remotamente desde una base aérea de EE.UU. en Nevada, disparó tres misiles Hellfire contra el convoy de dos vehículos que transportaba al general Soleimani. El vicecomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis, también fue asesinado junto con ocho personas que acompañaban a Soleimani en el convoy.

Cuando se anunció el martirio del general Soleimani, Daesh alegó que fue un “acto de intervención divina” en lugar de un asesinato a sangre fría por parte del ejército estadounidense, ayudado y respaldado por la entidad sionista.

Luego, poco menos de cinco años después del asesinato de Soleimani, Al-Asad fue derrocado por una combinación de excombatientes de Daesh y Al-Qaeda, con la bendición de Israel y EE.UU.

Fue reemplazado como presidente de Siria por Abu Mohammad al-Golani, quien en 2021 declaró que buscaba una nueva relación con Occidente porque dijo que su lucha era con Al-Asad, no con EE.UU. Los sucesos posteriores en Siria hubieran sido impensables si Soleimani hubiera seguido presente.

Aunque nos lo hayan arrebatado, su legado vive y seguirá inspirando la resistencia contra la tiranía por mucho tiempo en el futuro.

Desde sus humildes comienzos como hijo de un campesino, se unió al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica después de la Revolución Islámica de 1979 contra el brutal Shah de Irán, quien fue instalado tras un golpe de Estado facilitado por el MI6 en 1953 contra el gobierno democráticamente elegido del primer ministro Mohamad Mosaddeq, para permitir que las empresas petroleras occidentales siguieran saqueando las reservas de petróleo de Irán.

El general Soleimani sirvió en la guerra impuesta por el exrégimen baasista iraquí contra Irán entre 1980 y 1988 (Defensa Sagrada) y ascendió en los rangos hasta ser nombrado comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en 1998. Fue en ese rol donde se convirtió en un símbolo de esperanza, coraje y desafío frente a la adversidad.

Ese espíritu de esperanza, coraje y desafío sigue vivo y en pie por toda Asia Occidental, particularmente en Gaza, donde, a pesar de todo lo que la entidad sionista genocida ha lanzado contra ellos, la resistencia palestina sigue invicta.

Cuando el sionismo sea relegado al basurero de la historia, el general Soleimani será recordado y venerado como un faro de esperanza que permitió al pueblo vencer a las fuerzas de la oscuridad.

* Chris Williamson es un exdiputado del Partido Laborista y ministro en la sombra, que sirvió en el Parlamento británico desde 2010 hasta 2015 y luego de 2017 a 2019. También es presentador del programa Palestine Declassified en Press TV.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV