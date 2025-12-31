Fuerzas populares de Irak prometen preservar legado del general Soleimani

Las Unidades de Movilización Popular de Irak han afirmado que proteger los logros del comandante mártir Qasem Soleimani forma parte de su deber histórico y de su rol en la región.

“Recordar a los comandantes de la victoria es una ocasión que pertenece al mundo entero, y toda persona libre tiene derecho a evocarlos”, ha declarado este miércoles Faleh al-Fayad, líder de las Unidades de Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi), consideradas parte de las Fuerzas Armadas de Irak, durante un acto con motivo del aniversario del fallecimiento de los comandantes Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis, figuras centrales del Eje de Resistencia regional.

Al recordar que estos comandantes defendieron “los derechos y la humanidad”, Al-Fayad ha expresado que honrar su memoria significa, en realidad, honrar valores que trascienden fronteras políticas y étnicas.

Asimismo, al destacar el papel decisivo de estos líderes en la lucha contra el terrorismo, ha señalado que “los comandantes, la fatua y la gran batalla contra el terrorismo fueron los tres pilares que desempeñaron un papel determinante en quebrar la hegemonía de los grupos terroristas” en Irak.

Asimismo, ha subrayado que el pueblo iraquí mantiene vivo el legado moral y nacional de estos líderes, un legado que trasciende tiempo y espacio. Ha afirmado además que la responsabilidad actual de las instituciones políticas y de seguridad de Irak es proteger ese legado y preservar los logros alcanzados.

El líder de Al-Hashad Al-Shabi ha expresado que “acompañar a los comandantes de la victoria fue para nosotros un gran honor” y que, actualmente, una parte de su responsabilidad histórica recae sobre las generaciones presentes, quienes deben continuar su camino con apego a los valores, la unidad nacional y la protección de la seguridad del país.

El general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y el alto comandante mártir iraquí, Abu Mahdi al-Muhandis, ambos actores clave en la lucha antiterrorista regional, fueron asesinados en un ataque estadounidense cerca de Bagdad el 3 de enero de 2020, por orden directa del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

