Miles de voluntarios iraquíes se ofrecen para apoyar a Irán contra EEUU

Miles de iraquíes firmaron un compromiso para apoyar la defensa de Irán en caso de un ataque estadounidense contra el país persa.

Según informaron el sábado medios locales, casi 5000 personas en la provincia de Diyala, en el este de Irak, se reunieron para declarar su intención de defender tanto a su país como a su vecino oriental, Irán.

Un comunicado emitido por los organizadores del encuentro señaló que los participantes estaban dispuestos a proteger a Irán, así como a los grupos dentro de Irak que respaldan a su vecino oriental.

“Anunciamos nuestra disposición a brindar voluntariamente apoyo a nuestras fuerzas de seguridad, a las Fuerzas de Movilización Popular y a la República Islámica de Irán, y rechazamos categóricamente la intervención estadounidense en la República Islámica”, afirmaba el texto.

Ammar al-Tamimi, un dirigente de la Organización Badr de Irak, indicó que los nombres de 4947 voluntarios y su estructura organizativa serían presentados finalmente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes.

Los informes indicaron que voluntarios también se estaban inscribiendo en otras ciudades iraquíes, incluida la capital, Bagdad, en preparación ante un posible ataque estadounidense contra Irán.

La concentración se produjo en medio de amenazas militares de Estados Unidos contra Irán, mientras Washington mantiene desplegados buques de guerra en aguas cercanas al país, lo que ha llevado a Teherán a advertir que respondería de manera decisiva a cualquier agresión contra su territorio.

Esta semana, Irán y EE.UU. anunciaron planes para entablar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, cuya primera ronda de conversaciones indirectas se celebró el viernes en Mascate, la capital de Omán, con la mediación de ese país.

La iniciativa se produce pese a los continuos esfuerzos de Estados Unidos por socavar los estrechos vínculos de Irak con Irán, incluidas medidas que afectan los ingresos por exportaciones de gas iraní retenidos en bancos iraquíes y los intentos de impedir que Irak aumente las importaciones de energía desde su vecino.

No obstante, diversas facciones iraquíes han reiterado en numerosas ocasiones su compromiso de respaldar a Teherán y su campaña contra la presencia militar extranjera en la región.

