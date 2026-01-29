Nuyaba iraquí a EEUU: guerra podría llegar a sus propias puertas

El jefe de Hezbolá Al-Nuyaba advirtió a los adversarios de Irán sobre las inevitables consecuencias de gran alcance de cualquier agresión contra Irán.

Según un informe del miércoles de la cadena libanesa Al-Ahed, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de Irak (Hezbolá Al-Nuyaba), el sheij Akram al-Kaabi, afirmó que cualquier nueva agresión militar estadounidense-israelí contra Irán ampliaría el alcance de la confrontación en la región de Asia Occidental, enfatizando que, si estallara una guerra, el bando que la iniciara no podría ponerle fin.

Aseguró que un ataque de este tipo conmovería a la región y provocaría una respuesta cuyas repercusiones podrían extenderse más allá del campo de batalla. “La venganza de esta guerra se transmitirá de generación en generación y podría alcanzar los países y hogares de los agresores, sin que nadie se salve”, declaró el funcionario.

Al-Kaabi subrayó que un ataque de este tipo no quedaría impune, destacando el apoyo de Irán a Irak durante la lucha del país árabe contra el grupo terrorista takfirí Daesh, y afirmando que el pueblo iraquí no olvidaría a quienes lo apoyaron en momentos difíciles.

“El pueblo iraquí, arraigado en valores tribales, no permanecerá indiferente ante los amigos que lo apoyaron en tiempos difíciles y derramaron sangre en la lucha contra el terrorismo y el takfirismo”, afirmó.

Estas declaraciones se produjeron en medio de advertencias similares de otras figuras antiterroristas y de la resistencia en la región. Firas al-Yaser, miembro del Buró Político de aA-Nujaba, declaró anteriormente que cualquier acción contra la República Islámica empujaría a la región hacia una confrontación más amplia que abarcaría a Irak y los estados del Golfo Pérsico.

El secretario general Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, advirtió que una guerra contra Irán podría incendiar toda la región. Subrayó que no facilitarán tales acciones y esperan neutralizarlas, señalando que la defensa abre grandes posibilidades. También acusó a Estados Unidos e Israel de intentar golpear los proyectos de Resistencia en la región.

A la vez, el movimiento popular yemení Ansarolá emitió una advertencia explícita a Estados Unidos y al régimen sionista, afirmando que en caso de cualquier nueva aventura contra el Eje de la Resistencia o la República Islámica de Irán, reanudará sus ataques con misiles y drones en el mar Rojo.

Las declaraciones de los movimientos de Resistencia de la región se emiten en medio de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con usar la fuerza militar contra la República Islámica.

Diversos funcionarios militares y políticos iraníes han rechazado de manera tajante estas palabras y han advertido de que, ante cualquier intento de agresión, las fuerzas armadas de Irán darán una respuesta contundente.

ncl