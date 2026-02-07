Irán captura a 11 cabecillas del grupo terrorista PJAK en el oeste del país

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) ha anunciado la detención de 11 cabecillas de un grupo terrorista antiraní en Kermanshah (oeste).

El comandante de la Base Nayaf Ashraf de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general de brigada Mohsen Karimi, ha señalado este sábado que los detenidos operaban en forma de dos células terroristas separadas y mantenían contacto directo con elementos principales del grupúsculo terrorista Partido por una Vida Libre en el Kurdistán (PJAK, por sus siglas en kurdo).

Según ha indicado, los arrestados pretendían llevar a cabo actos de sabotaje y socavar la seguridad pública, sin embargo, fueron identificados y capturados antes de poder perpetrar cualquier atentado terrorista.

Karimi ha añadido que las fuerzas de inteligencia del CGRI, junto con efectivos de la Base Nayaf Ashraf de la Fuerza Terrestre, han logrado obtener información valiosa y precisa sobre las actividades de los terroristas durante las últimas semanas, lo que ha permitido su identificación y posterior arresto.

El PJAK es una escisión del grupo militante Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), con presencia en las regiones montañosas de mayoría kurda del sureste de Turquía y el norte de Irak.

ayk/rba