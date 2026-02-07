FFAA: Toda aventura contra Irán les costará muy caro a enemigos

Un alto general iraní ha advertido que cualquier acción militar contra Irán acarreará graves consecuencias para sus enemigos y terminará en su derrota estratégica.

“Los enemigos están conscientes de que cualquier aventura o acción que imponga una guerra contra el Irán islámico no solo les acarreará una derrota definitiva y estratégica, sino que extenderá el conflicto y la crisis a toda la región, imponiendo costos graves e irreparables a sus planificadores y patrocinadores”, ha subrayado este sábado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Abdolrahim Musavi.

En un mensaje con motivo del Día Nacional de la Fuerza Aérea del Ejército, el alto mando castrense ha destacado el papel estratégico de esta fuerza en la “consolidación de la disuasión activa, el fortalecimiento de la preparación defensiva y la confrontación inteligente de las crecientes amenazas de los enemigos” sobre todo tras la guerra de 12 días de junio impuesta por Israel y Estados Unidos al país.

Conforme al militar de alto rango iraní, la Fuerza Aérea del Ejército “se encuentra hoy en el más alto nivel de preparación, apoyándose en una fe firme, el conocimiento y las capacidades autóctonas, la valiosa experiencia operativa, así como en la modernización y mejora continua de la capacidad de combate y la preparación integral”.

Por tanto, el general Musavi ha advertido que esa fuerza no durará en responder con rapidez cualquier agresión enemiga. “La Fuerza Aérea del Ejército, en plena coordinación con las demás Fuerzas Armadas, está preparada para responder a cualquier amenaza, agresión o error de cálculo del enemigo con una respuesta contundente, rápida y disuasoria, asestando un golpe firme a todo agresor”, ha subrayado.

El jefe del Estado Mayor de las FF.AA. de Irán ha concluido, asegurando que la República Islámica “nunca iniciará una guerra, pero no dudará en defender su seguridad nacional, sus intereses vitales y su integridad territorial”.

El mensaje llega tras semanas de la incesante retórica bélica de la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que amenazó con una intervención militar en Irán si éste no negociaba un nuevo acuerdo nuclear.

Las partes llevaron a cabo una primera ronda de diálogos en Mascate, capital de Omán. Tras ocho horas de conversaciones indirectas, el ministro iraní de Exteriores, Seyed Abás Araqchi, calificó el proceso de un “buen comienzo” y señaló que podría seguir.

En respuesta a las retóricas bélicas, la República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas, ni presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

