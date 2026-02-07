Documentos desclasificados muestran que el traficante sexual de menores Jeffrey Epstein donó dinero al ejército israelí y a una organización israelí que financia colonias ilegales.

Nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el fallecido magnate financiero estadounidense donó fondos al ejército israelí y al Fondo Nacional Judío (FNJ), una organización que financia asentamientos ilegales israelíes en la Palestina ocupada, según recoge este sábado la página Web Middle East Monitor.

Un documento que data de 2005 muestra que una de las supuestas fundaciones benéficas de Epstein donó 25 000 dólares a una organización con sede en EE.UU. que recaudaba fondos para apoyar a las fuerzas armadas y la infraestructura militar israelíes.

El FNJ, fundado en 1901 con el único propósito de adquirir tierras palestinas para asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados palestinos, había recibido una donación de 15 000 dólares, según los mismos registros citados por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Epstein utilizó sus fundaciones benéficas para intentar mejorar su imagen pública, empañada por su reputación de traficante sexual infantil y empresario turbio vinculado al servicio de espionaje israelí, el Mossad, con tendencia a atraer y conectar a menores indefensos con personas poderosas que los codician.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue una de estas personas que, según documentos desclasificados, violó a una niña de 13 años por incitación de Epstein. El propio mandatario republicano ha negado reiteradamente cualquier irregularidad en relación con su estrecha relación con Epstein en el pasado.

Otros archivos desclasificados, citados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), revelaron recientemente que Epstein fue un espía del Mossad y fue entrenado por el ex premier y ex ministro de asuntos militares de Israel Ehud Barak.

Epstein, que tenía conexiones con numerosas figuras poderosas, entre ellos el príncipe Andrés de Reino Unido y el expresidente estadounidense Bill Clinton, fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Dos meses después, fue encontrado muerto en una celda de una cárcel de Nueva York. Su muerte fue oficialmente declarada suicidio, aunque las circunstancias han alimentado años de especulaciones sobre sus asociados de alto perfil y posibles esfuerzos por ocultar el alcance total de sus crímenes.

Mientras tanto, a medida que los documentos apuntan a que el pedófilo convicto tiene profundos vínculos con el régimen israelí, la Casa Blanca impulsa la narrativa de que Epstein trabajaba para Rusia o posiblemente era un agente doble.

ftm/tmv/hnb