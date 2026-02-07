Irán se consagra campeón de futsal de Asia por decimocuarta vez

La selección nacional de Irán se ha proclamado campeona de la 18.ª edición de la Copa Asiática de Futsal, luego de imponerse a Indonesia en la tanda de penales.

El conjunto masculino de Irán se enfrentó este sábado al anfitrión, Indonesia, en la final del torneo. Tras un empate 5-5 al término de la prórroga, el título se definió desde el punto penal, donde Irán logró imponerse y consagrarse campeón.

Este nuevo título confirma la fortaleza y la continuidad del éxito de Irán en el futsal asiático, permitiendo a la selección nacional reafirmar una vez más su posición como la principal potencia del continente. Con esta, la selección nacional de futsal de Irán ha conquistado el campeonato asiático en 14 ocasiones.

✨ 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ✨



🇮🇷 IR Iran continue to etch themselves in the futsal history books and reign supreme once again, for the 14th time! #ACFutsal2026 pic.twitter.com/K2D6ulIaIc — #ACFutsal2026 (@afcasiancup) February 7, 2026

La 18.ª edición de la Copa Asiática de Futsal de la AFC 2026, el campeonato internacional bienal de futsal organizado por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para las selecciones nacionales masculinas de Asia, se celebró del 27 de enero al 7 de febrero en Indonesia con la participación de 16 equipos.

Indonesia albergó el torneo por segunda vez, tras haberlo hecho por primera vez en 2002.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, a través de un mensaje, felicitó “al noble pueblo de Irán, en particular a los jóvenes meritorios y constructores del futuro del país”, por la decimocuarta consagración del equipo nacional de fútbol sala en la Copa Asiática de Naciones.

“La victoria llena de orgullo de los integrantes de la selección nacional de fútbol sala de nuestro país en la decimonovena edición de la Copa Asiática de Naciones, y la obtención del decimocuarto título de este certamen, constituye una manifestación clara de la voluntad, la cohesión y la valía de los hijos de esta tierra, que ha colmado de honor al querido pueblo de Irán”, ha señalado el presidente en su misiva de felicitación.

🟩☫🟥 Iran became the champion of the AFC Futsal Asian Cup



Iran’s national futsal team became the champion of the AFC Futsal Asian Cup by defeating Indonesia in penalty shootouts.



Congrats boys 🏆 pic.twitter.com/4ZKVn1rkVk — Arya - آریا (@AryJeay) February 7, 2026

Asimismo, ha agregado que “esta dulce conquista, fruto del esfuerzo de los jugadores, la acertada conducción del cuerpo técnico, el acompañamiento del equipo de apoyo y la dedicación de todos quienes respaldaron a estos laureados seleccionados, la felicito cordialmente al noble pueblo de Irán, en especial a los jóvenes meritorios y forjadores del futuro del país, y elevo mis súplicas al Dios Todopoderoso para que conceda salud, dignidad y éxitos cada vez mayores a los campeones de nuestra nación en otros escenarios internacionales”.

Por su parte, el Ministerio de Deporte y Jóvenes de Irán, mediante un comunicado, felicitó por la decimocuarta consagración en el Campeonato Asiático de Naciones de Fútbol Sala, celebrado con Indonesia como país anfitrión.

“El escenario competitivo de la Copa Asiática de Fútbol Sala se transformó una vez más en un acontecimiento generador de orgullo para esta disciplina de gran arraigo en nuestro país, culminando con la conquista del decimocuarto título para el futsal iraní”, ha subrayado la nota.

