Muertes en Gaza superan los 72 000 tras nuevos ataques israelíes - Noticiero 13:30

La ofensiva israelí en Gaza deja más de 72 000 palestinos muertos. Ecuador y Colombia fracasan en alcanzar acuerdos para frenar su conflicto comercial.

1- El canciller iraní destaca el derecho inalienable de Irán al enriquecimiento nuclear, subrayando que el alcance del enriquecimiento depende de las necesidades del país.

2- Las autoridades palestinas alertan de que en los hospitales de la Franja de Gaza están agotadas las reservas de la mayoría de los medicamentos y suministros médicos.

3- La reunión entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países.

frr/hnb