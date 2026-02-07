Escándalo revelado: Yair Netanyahu golpeó a su padre; Sara es cleptómana

Un ex guardaespaldas del premier israelí, Benjamín Netanyahu, reveló una serie de escándalos morales y de comportamiento relacionados con Netanyahu y su familia.

En un podcast del rotativo israelí Maariv emitido el viernes, el exjefe del equipo de seguridad de Netanyahu, Ami Dror, divulgó que el hijo del primer ministro israelí, Yair Netanyahu, agredió a su padre, lo que provocó una intervención en el incidente y finalmente llevó a forzar su salida a la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

“Yair agredió a su padre. No fue un golpe de kárate, pero hubo una agresión real que requirió intervención, y eso fue lo que sucedió”, afirmó Dror.

Aseveró que la salida de Yair Netanyahu a Miami “no fue voluntaria, sino forzosa” tras este incidente.

También, tachó de “excepcionales” y “escandalosos” una serie de acontecimientos dentro de la familia del premier sionista.

Netanyahu nunca fue ética

Al criticar de manera dura el comportamiento personal de Netanyahu, declaró que este “nunca fue una persona ética”. “En mi opinión, no encontrarán a una sola persona que haya trabajado a su lado en la unidad de protección de personalidades”, añadió.

“No ético significa una persona que come en restaurantes y no paga, dejando los gastos a otros. No es alguien que quieras como amigo, ni puedes darle la espalda”, explicó.

Dror señaló que Netanyahu evadía sistemáticamente el pago de las cuentas de restaurantes, lo que obligaba al personal de seguridad y a sus asistentes a pagarlas de su propio bolsillo.

De igual manera, fue más allá y calificó a Netanyahu como “un cubo de basura en términos de valores”, considerando que su actual etapa del mandato es “terrible” políticamente.

Sara Netanyahu está obsesionada con el robo

En otra parte de sus declaraciones, volvió a manifestar que la esposa de Netanyahu, Sara, “padece cleptomanía”, quien está obsesionada con el robo.

Al detallar que durante de su servicio, fue testigo de la desaparición de regalos y toallas de hoteles por parte de Sara Netanyahu, enfatizó que los regalos entregados al primer ministro son propiedad del régimen israelí y no de su familia.

Igualmente, la calificó como “una mujer malvada”, resaltando que Netanyahu intentó presentarla al estilo de la esposa del expresidente de EE.UU., Hillary Clinton, “pero ella no lo es”.

Respecto a su influencia dentro del hogar, Dror explicó que Netanyahu fue quien creó su poder en un inicio, pero ella lo acumuló posteriormente, convirtiéndose en los últimos años en “el verdadero centro de gravedad”.

Indicó que fue ella quien detuvo el acuerdo con la fiscalía (acuerdo de culpabilidad), motivada por preservar su posición de poder, señalando que Sara influyó en los procedimientos legales para proteger la posición de su hijo.

Al finalizar, Dror expresó su postura sobre el juicio de Netanyahu, destacando que “sí, quiero que vaya a prisión, no por venganza, sino por justicia”.

En cuanto al canje de los israelíes retenidos en Gaza tras la operación de 7 de octubre de 2023, afirmó también que muchos de ellos podrían haber regresado con vida de no ser por los cálculos políticos y las dilaciones por parte de Netanyahu.

