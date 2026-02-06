Turquía arresta a dos personas acusadas de espionaje para Israel

La inteligencia turca arrestó a dos personas por espionaje para el Mossad y por suministrar datos que se utilizaron en ataques contra enemigos de Israel.

La agencia de noticias estatal turca Anadolu ha anunciado este viernes que las fuerzas de Inteligencia de Turquía han arrestado a dos ciudadanos turcos por supuestamente espiar para Israel, suministrando información a la agencia de espionaje israelí (Mossad) para atacar objetivos en la región.

Según la agencia de inteligencia turca MIT (por sus siglas en inglés), Mehmet Budak Derya y Veysel Kerimoglu fueron arrestados en Estambul.

Los dos arrestados, quienes ya eran sospechosos de vínculos con el Mossad, permanecen detenidos y están siendo interrogados por las autoridades policiales.

Derya fue arrestado cuando intentaba crear una empresa que supervisaría tres empresas fantasma asiáticas, cuyo objetivo supuestamente era ocultar el origen de varios productos que habrían sido suministrados a compradores en el radar del Mossad.

Derya era un ingeniero de minas que abrió una cantera de mármol cerca de la ciudad costera de Mersin, sita en el sur de Turquía, en 2005.

El Mossad se puso en contacto con él, supuestamente a través de un individuo llamado Ali Ahmed Yassin, después de haber comenzado a comerciar con empresas en el extranjero en 2012.

Según los investigadores familiarizados con el caso, Yassin dirigía una empresa fantasma israelí e invitó a Derya a un viaje de negocios a Europa en 2013.

En ese viaje, Derya conoció a los agentes israelíes que trabajaban para el Mossad, quienes hablaron de hacer negocios con él. Los agentes israelíes le sugirieron que trabajara con un ciudadano turco de origen palestino llamado Veysel Kerimoglu, quien estaba en la nómina del Mossad.

A través de Kerimoglu, Derya hizo crecer sus actividades comerciales en Asia Occidental y obtuvo acceso a vínculos sociales y comerciales con palestinos opuestos al régimen israelí.

Derya y Kerimoglu compartieron con agentes del Mossad la información que habían reunido sobre los palestinos.

Además, las dos mencionadas proporcionaron al Mossad información técnica y fotografías de los lugares donde buscaban adquirir tierras, especialmente en la Franja de Gaza.

Según los investigadores turcos, Derya utilizó un sistema de comunicación cifrado para enviar datos técnicos a sus contactos en el Mossad.

Supuestamente, Kerimoglu, en 2016, le propuso a Derya que suministrar piezas de drones a sus contactos era un buen negocio.

Se pusieron en contacto con el ingeniero tunecino Mohamed Zouari, quien fue asesinado a tiros ese mismo año en su ciudad natal, Sfax, una importante ciudad portuaria del país en el norte de África.

En 2025, un tribunal tunecino condenó en ausencia a 18 personas por el asesinato de Zouari.

