Exministro israelí: Netanyahu es un perro faldero de Trump

El exministro israelí de asuntos militares Avigdor Lieberman admitió que el régimen de Tel Aviv nunca ha estado tan aislado en el mundo, incluso en Estados Unidos.

“Israel nunca ha estado tan aislado ni en el mundo ni en Estados Unidos”, afirmó Lieberman, en una conferencia en la Universidad Reichman en Tel Aviv, el martes.

En este contexto, el político arremetió contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, acusándolo de que sus medidas “están llevando a Israel hacia una catástrofe política aún más peligrosa que la catástrofe de seguridad del 7 de octubre de 2023”.

Esa fecha señalada por Lieberman refiere a la operación ‘Tormenta de Al-Aqsa’ que llevó a cabo la Resistencia palestina en respuesta a las violaciones y agresiones del régimen de ocupación israelí.

El también líder del partido de la oposición israelí Yisrael Beiteinul afirmó que, en la práctica, el régimen sionista ha perdido su independencia política y no es independiente en nada. “Netanyahu se ha convertido en rehén de la política estadounidense y en el perro faldero de (el presidente estadounidense Donald) Trump”, remarcó.

La situación de Israel en el mundo se ha visto deteriorada por la guerra genocida que emprendió Netanyahu contra Gaza. Numerosos países occidentales, entre ellos el Reino Unido, España y Canadá, han decidido en los últimos meses suspender la exportación de armas al régimen, y otros países como Inglaterra, Francia, Australia, España y Noruega han reconocido a Palestina como un Estado independiente.

Anteriormente, el líder de la oposición del gabinete del régimen sionista, Yair Lapid, expresó en octubre de 2025 su fuerte oposición a la gestión de Netanyahu. “Confío más en el gobierno de Trump que en el de Netanyahu, que está compuesto por extremistas e imprudentes”, declaró Lapid en una sesión parlamentaria.

En una actualización del balance de víctimas producto de los ataques israelíes iniciados el 7 de octubre de 2023 contra Gaza. El total de asesinados asciende a 71 803 palestinos, una cifra que incluye los 529 muertos registrados desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que se puso en marcha el último alto el fuego.

zas/ncl/hnb