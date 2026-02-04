Mexicanos ponen a Trump de rodillas; claman liberación de Maduro

Manifestantes mexicanos simularon la detención de Donald Trump, a quien llamaron “criminal”, y exigieron la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La protesta tuvo lugar el martes en la Ciudad de México, en las inmediaciones de la nueva embajada de Estados Unidos, para reclamar la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, justo un mes después de su secuestro en Caracas durante una operación militar nocturna estadounidense. Ambos se encuentran recluidos en una cárcel de Nueva York (Estados Unidos) bajo presuntos cargos de narcotráfico, acusación que ellos rechazan tajantemente.

La multitud llevaba a una persona ataviada con un traje carcelario y con una máscara del rostro del presidente estadounidense, Donald Trump. Los presentes simularon golpearlo como protesta por el “secuestro” del líder chavista y la “agresión” contra el “pueblo hermano” de Venezuela.

“Nosotros trajimos a Trump porque es algo simbólico el ponerlo de rodillas, de hacerle un juicio por todas las masacres e intervenciones económicas que está haciendo a todo el mundo, pero principalmente a América Latina”, explicó a EFE Yed Miguel, miembro de la asociación Convención Ciudad de México.

La activista llamó a las naciones latinoamericanas a hacer un “frente antimperialista” y luchar contra las intervenciones políticas, económicas y militares de EE.UU. en la zona.

“Hoy están hostigando a Cuba y eso no es una buena señal […]. El despertar latinoamericano tiene que volverse cada vez más grande porque incluso la constitución habla de que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo es el que está despertando y es el que tiene que defender su territorio”, sentenció.

Frente a la legación estadounidense se instalaron grandes cárteles en los que se leía: “Trump, el criminal” y frases de que Estados Unidos ya no puede seguir comportándose como “la policía del mundo”.

Por su parte, Itzallana López, integrante del Colectivo Aztlán, animó a las naciones latinoamericanas a salir a la calle “a decir que no es justo lo que está sucediendo, que la intervención que está pasando tiene que ser nombrada como tal y que no pueden ser indiferentes a lo que pasa en América Latina”.

“México, lamentablemente, ha tenido también estos temas. No queremos ser el patio trasero de nadie; la unión entre México y Venezuela tiene que ser el futuro”, agregó López.

Muchos países latinoamericanos han condenado enérgicamente el secuestro de Maduro y exigido su inmediata liberación por EE.UU.

