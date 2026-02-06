ONU saluda la reanudación de las conversaciones entre EEUU e Irán

La ONU ha expresado su satisfacción por la reanudación de las conversaciones entre EE.UU. e Irán, exigiendo resolver las diferencias mediante una solución pacífica.

En un comunicado emitido este viernes, la ONU ha expresado la esperanza de que las discusiones entre Teherán y Washington ayuden a “reducir las tensiones regionales y prevenir una crisis más amplia”.

“El secretario general [de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres] ha abogado constantemente por la desescalada y la solución pacífica de las disputas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, ha destacado el portavoz del titular de la ONU, Stéphane Dujarric.

Al destacar que las preocupaciones pueden y deben abordarse a través del diálogo pacífico, Dujarric ha agregado que Guterres “agradece a los países de la región por sus esfuerzos para hacer posibles estas conversaciones y a Omán por acogerlas”.

Las conversaciones nucleares de este viernes en Mascate, Omán, marcaron el primer intento diplomático entre Estados Unidos e Irán tras semanas de tensiones intensificadas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, ha calificado las conversaciones del viernes como un “buen comienzo”, afirmando que podrían continuar si se supera el clima de desconfianza.

Ha añadido que se acordó que este proceso continúe, lo que significa que se volverán a reunir en Mascate más adelante.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Al-Busaidi, ha calificado como “muy serias” las conversaciones entre Irán y EE.UU., ya que fue una oportunidad para aclarar las posiciones de ambas partes e identificar áreas para un posible progreso.

Las negociaciones entre Teherán y Washington se realizan tras semanas de la incesante retórica bélica de la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que amenazó con una intervención militar en Irán si este no negociaba un nuevo acuerdo nuclear.

Por su parte, la República Islámica de Irán ha dejado claro que no tolerará amenazas y presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país desencadenaría una guerra regional a gran escala.

