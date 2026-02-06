“Irán inicia diálogos con EEUU con otra visión: Con dedo en gatillo”

Un politólogo dice que Irán ha empezado una nueva ronda de negociaciones nucleares con EE.UU. con una visión diferente: “con el dedo en el gatillo”.

“La República Islámica de Irán ya va con otra visión. Va justamente con el dedo en el gatillo, no va solamente en la parte diplomática, sino también en la práctica de la defensa militar”, ha dicho el director fundador del diario Al-Quds Libération, Abu Faisal Sergio Tapia, en una entrevista exclusiva concedida este viernes a HispanTV.

Conforme al analista, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene ninguna ventaja militar sobre Irán, argumentando que todas las bases y tropas de este país en la región están al alcance de misiles y drones de Irán y que el país persa ha fortalecido sus capacidades militares desde la guerra de 12 días de junio.

Las negociaciones nucleares entre Irán y EE.UU. empiezan este viernes en Mascate, la capital de Omán, tras semanas de retórica bélica de Washington contra el país persa.

La República Islámica de Irán ha dejado en claro que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

Fuente: HispanTV Noticias

